寒流冷到周二 低溫下探6度！過年好天氣西部有霧

2018-02-11 04:55 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／即時報導



圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook 寒流來襲，今起氣溫溜滑梯。中央氣象局預報員陳建安表示，今天清晨台南以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區仍有16至17度，白天太陽照射下各地回溫2至3度，不過入夜後低溫持續下探，台南以北、宜蘭低溫下探9至11度，高屏花東也只剩下12至14度。

陳建安表示，這波寒流會持續影響到周二清晨，最明顯時間會在周一、二清晨，台南以北、宜蘭花蓮都只剩下7到9度，沿海空曠地區下探6度，高屏、台東也只有12至13度。

陳建安表示，這波寒流乾冷，今天北部、東半部仍有零星降雨，但愈晚降雨機率愈下降，明天北部、東北部轉乾冷，北部白天也只有14度，中部及花東約15至17度、南部約19至21度，全台都是晴到多雲天氣，

氣象局預估，周二白天寒流減弱，清晨、深夜仍有輻射冷卻效應，台南以北、宜蘭低溫仍只有9至12度，高屏東約13至14度，但白天天氣溫暖舒適，周三白天各地高溫都在20度左右，台南、高雄、屏東可能達到22度高溫。

氣象局表示，這樣的天氣會持續到初二，清晨、白天高溫每天回升1至2度，但日夜溫差仍大。

要提醒民眾的事，除夕到初二回暖加上水氣增加，西半部及離島地區較容易起霧，南來北往及返鄉民眾要特別留意。