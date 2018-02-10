珍本古籍拍賣會 胡適石頭記88萬元拍出

2018-02-10 22:35 中央社 台北10日電



「春風似友」珍本古籍拍賣會今天舉行，備受矚目的胡適1961年影印出版的甲戌本石頭記，以新台幣88萬元成交，策劃人傅月庵表示，買主為海外買家，這件珍本不再留台灣。

「春風似友」珍本古籍拍賣會今天在台北國際書展舉行，共197件拍賣品。

胡適自印的乾隆甲戌脂硯齋重評石頭記，源自他收藏的16回脂硯齋甲戌抄閱再評石頭記，後稱甲戌本，年份可追溯到1754年。胡適自認有保存流傳的責任，1961年交付台灣中央印製廠影印出版，限量1500部。

這件線裝本甲戌本，加上胡適送書給時任總統府秘書長張群寫的一封信，起拍價30萬元，成交價飆至88萬元。

傅月庵拍賣會結束後說，得標者是海外買家，胡適石頭記影印本不會留在台灣。

另外，胡適致石澂信札二通，是鋼筆寫的私人信函，起拍價50萬元，最後以70萬元成交。

傅月庵說，這次拍賣會，信札、線裝書吸引很大興趣。

他又說，本土日治時期古籍，如原認定應很搶手的西川滿作品幾乎全軍覆沒。

他表示，戰後新詩，不論本土、日治都受到很大關注，黃荷生詩集「觸覺生活」便翻倍，以1萬1000元成交。

現場熱議的拍賣品，包括琦君寄小讀者插畫手稿，起拍價2萬元，最後以9萬5000元成交。

傅月庵表示，注意到收藏家不只是小圈圈而已，而有往外擴散的跡象。有很多年輕人有興趣，這點值得可喜。

他先前表示，辦珍本古籍拍賣為推廣藏書文化，讓年輕人保留對紙本書的溫情和敬意。