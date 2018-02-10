年菜食譜／金鯧魚米粉湯 溫暖全身的古早好滋味

2018-02-10 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



過年時家家戶戶絕對必備「魚料理」。福容大飯店漁碼店主廚鍾易庭示範利用金鯧魚、米粉、芋頭等食材，調理出「金鯧米粉湯」。透過各種食材在鍋內的融合，顯現出溫暖又可口的古早味。

金鯧魚 800克

米粉 150克

芋頭 200克

紅蔥頭 20克

芹菜 20克

鹽 適量

白胡椒粉 少許

米酒 適量

太白粉 適量

1.先將魚肉去塊，加入胡椒、酒醃製約5分鐘。留魚骨備用。

2.將芋頭切成長約6公分、厚約0.6公分的長條。

3.米粉以開水燙熟，撈起備用。

4.魚肉上薄乾太白粉，下鍋油炸。油溫約180度，炸至表皮金黃，起鍋備用。

5.將去肉魚骨沾薄粉油炸至表皮金黃。

6.炸魚骨連同芹菜一同加水熬煮，水約7分滿，可添加少許芋頭、白胡椒、紅蔥頭增添香氣。煮10分鐘後過濾湯頭備用。

7.將炸魚塊、芋頭條與米粉擺至鍋內，連同高湯再次開火煮滾即可。