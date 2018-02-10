年菜食譜／金鯧魚米粉湯 溫暖全身的古早好滋味
過年時家家戶戶絕對必備「魚料理」。福容大飯店漁碼店主廚鍾易庭示範利用金鯧魚、米粉、芋頭等食材，調理出「金鯧米粉湯」。透過各種食材在鍋內的融合，顯現出溫暖又可口的古早味。
金鯧魚 800克
米粉 150克
芋頭 200克
紅蔥頭 20克
芹菜 20克
鹽 適量
白胡椒粉 少許
米酒 適量
太白粉 適量
1.先將魚肉去塊，加入胡椒、酒醃製約5分鐘。留魚骨備用。
2.將芋頭切成長約6公分、厚約0.6公分的長條。
3.米粉以開水燙熟，撈起備用。
4.魚肉上薄乾太白粉，下鍋油炸。油溫約180度，炸至表皮金黃，起鍋備用。
5.將去肉魚骨沾薄粉油炸至表皮金黃。
6.炸魚骨連同芹菜一同加水熬煮，水約7分滿，可添加少許芋頭、白胡椒、紅蔥頭增添香氣。煮10分鐘後過濾湯頭備用。
7.將炸魚塊、芋頭條與米粉擺至鍋內，連同高湯再次開火煮滾即可。
鍾易庭表示，此道料理可做為湯品，也可做為主食，相當方便。若將金鯧魚上午拿來祭拜，晚餐就可加工做成米粉湯。食材部分，相較於過年時價格高漲的白鯧魚，金鯧魚的價格親民，而且容易購入，很適合一般家庭食用。另外把芋頭切成條狀而不切塊，則是可減少料理的時間。
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