別急著加油！台塑化宣布：下週汽柴油各降0.6元

2018-02-10 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



加油再等等！台塑石化今天宣布，後天（下周一）凌晨一時起，汽、柴油價每公升將各降0.6元！後天起台塑石化油品參考零售價格，分別是92無鉛汽油每公升26.4元、95plus無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24元。中油明天中午也將公布下周新油價，預估調幅與台塑相同。

國內油價自去年12月18日已連6周調漲，汽油累積漲幅每公升已達1.1元。不過，本周汽油每公升調降0.2元，下周再調降0.6元，國內油價連續2周調降。