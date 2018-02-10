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別急著加油！台塑化宣布：下週汽柴油各降0.6元

2018-02-10 18:49聯合報 記者高詩琴╱即時報導

加油再等等！台塑石化今天宣布，後天（下周一）凌晨一時起，汽、柴油價每公升將各降0.6元！後天起台塑石化油品參考零售價格，分別是92無鉛汽油每公升26.4元、95plus無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24元。中油明天中午也將公布下周新油價，預估調幅與台塑相同。

國內油價自去年12月18日已連6周調漲，汽油累積漲幅每公升已達1.1元。不過，本周汽油每公升調降0.2元，下周再調降0.6元，國內油價連續2周調降。

油價中油

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