長照機構大火頻傳 衛福部令3年全面體檢

2018-02-10 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



日本札幌老人安養中心日前大火，燒死11名老人。鑒於老人逃脫動作慢，衛福部與內政部研訂「強化長照機構公共安全推動」方案，要求地方政府3年內完成1600多家機構體檢，篩出老舊者以獎助改善，或裝自動灑水設備。至於機構樓層是否設限？衛福部說，老人垂直逃生能力有限，無法衝下樓，仍應以水平避難為主。

其實，國內近年長照住宿機構火災也頻傳，2016年7月，新店樂活老人長照中心大火，造成6人死亡；2017年3月桃園龍潭愛心長照中心大火也造成4人罹難；同年5月，屏東南門護理之家也因嚴重火警，4名長者命喪火窟。

衛福部社家署副署長陳素春說，全台長照住宿機構共1618家，收容住民8萬2216多人。而過去發生的多起火災，多是設備太老舊引發電線走火，為了強化機構公安，與內政部推出方案，要求機構定期檢查所有的用電設備。

今年起，地方政府必須組成「體檢團」，3年內檢查完轄內所有機構，一旦發現老舊、高風險機構，就必須列冊優先輔導；若有必要，可撥長照基金預算，獎助機構改善消防及公安設施設備，包括自動灑水設備等，讓機構全面革新。

衛福部日前也預告「長期照顧服務機構投保公共意外責任保險保險範圍及金額認定標準」，100人以下的住宿式機構，事故傷亡要求的最低投保金額為2千萬元，101人至200人的機構為4千萬元，200人以上的機構則為6千萬元。

陳素春表示，若地方縣市已訂有標準，且高於該部規定，則依地方縣市規定為主。預告期2周，最快過年後執行，確保長照使用者的生命安全。

台北市社區銀髮族長照發展協會理事長吳第明說，長照住宿機構常遭社區嫌惡，有時要完善消防設備，例如灑水設備的自來水管道，還得先經過住戶同意才能施作。若政府能協助解決，並強化機構改善設施設備，對住民更有保障。

「長照機構公安，不能只強化硬體設施設備。」台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，人員訓練也很重要，且政府進行公安查核時，應以輔導改善代替開罰，而不是讓機構怕罰錢就把缺失藏起來。