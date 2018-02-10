幾米創作20年 哽咽感謝讀者陪伴

2018-02-10 19:47 中央社 台北10日電



繪本作家幾米10日現身台北國際書展，出席「幾米創作20週年：謝謝你，這麼多年來一直陪伴著我」主題活動，除感謝大家支持，也分享繪本魅力。中央社 分享 facebook

台灣重要的圖文創作者幾米今年慶祝創作20週年，他今天在台北國際書展與民眾一起回顧20年來點點滴滴，他哽咽地說：「謝謝你們這麼多年來繼續陪伴我。」

幾米在書展主題廣場的分享會坐滿了人，周圍還有更多人或站、或席地而坐，為了一睹幾米風采和聽他講故事。

主持人兒童文學評論柯倩華介紹，幾米1998年起創作繪本，至今出版了64種書，已授權20個國家或地區，共180種授權，數量獨步全台。

幾米陪讀者一起回顧20年來創作紀錄照片，他感慨並一度哽咽地說：「去了那麼多國家，心中最受用的是，每年此時我到台北國際書展簽名。這個活動做了19年，為熱愛我、我也愛的讀者簽名。」

台下聽眾給予掌聲，幾米繼續說，會有讀者帶小孩一起來，或帶他們小時讀的舊書來，這麼多年一直都有讀者來排隊簽名，他感謝讀者的陪伴。

幾米坦承說，以前有心理障礙，經常質疑自己的才華。路上被讀者認出，還否認自己是幾米，讀者要求合照，會不舒服，但現在他可以把臉靠過去了，覺得這樣的互動很美妙。

他說，這幾年才慢慢接受，理解讀者所說，讀他的作品帶領他們走出黑暗時光。

柯倩華說，幾米的作品讓讀者看到亮光、相信夢想。

幾米書展期間繼續在出版社展位為讀者簽名。

台北國際書展今天開放到晚上10時，明天最後一天，開放到晚上8時。