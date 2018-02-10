強震後愛心湧入 衛福部賑災款已募約3千萬

2018-02-10 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



花蓮強震後，為協助災區重建，衛福部7日起發起賑災勸募，國人愛心湧入，截至8日已募得近3千萬元。為提供更多元捐款管道，衛福部今凌晨起與四大超商合作，民眾可就近至超商捐款，協助花蓮災民度過難關。

社會救助及社工司長李美珍表示，截至8日止，該部收到2922萬7200元善款，除了民眾慷慨解囊，中華民國婦女聯合會、義美食品公司、采盟公司、台灣世曦工程顧問公司、台南市東嶽殿、松亞工業公司等單位也熱心捐輸。

為提供更多捐款管道，衛福部與四大超商合作，今天起至3月底止，透過7-ELEVEN的ibon、全家的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台，點選「0206花蓮震災（衛福部）」，依指示輸入捐款金額、列印繳款單，再至櫃台繳款即可。

李美珍說，相關捐款手續費將由該公司自行吸收，不向民眾收費。代收捐款金額為100元至2萬元。透過超商門市捐款者，勾選「索取捐款收據」，將由該部於捐款活動結束後統一寄出收據，捐款資訊也會公開徵信於官網，方便查詢。

李美珍表示，原有管道也會維持賑災捐款收受，一項為金融機構匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，另一項為郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

李美珍強調，請敘明捐款用途為「0206花蓮震災專案」，並將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。因金融機構結算匯入需行政作業時間，該部收款時間會比民眾款時間略延遲，「請別擔心」。