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500人搶30名額　這些人為何想當柬航空服員？

2018-02-10 12:17聯合報 記者林良齊╱即時報導

去年成立的柬埔寨航空來今天來台灣大舉招募空服員，一開始約有5百人報名，最後僅要錄取約30個名額，許多考生都說，雖然不曾到過柬埔寨，但十分嚮往當地工作，也看好未來柬埔寨的發展，才會決定報名柬航空服員。

去年8月獲得柬埔寨政府批准，並於2017年9月獲得商務部註冊成立證書計畫將在未來5年內引進20架A320系列飛機從柬埔寨飛往東南亞其他國家，包括韓國、日本、中國大陸、台灣等航班。今天首度來台大舉招考空服員，一開始報名的有500多人，而符合資格的約200人，最後僅要30人。

考生張祖慈表示，自己是就讀觀光相關科系，之前曾經報名過地勤、空廚等職位，去年就讀觀光所碩士畢業後、隨即赴菲律賓進修英文，「有信心與他人用英語對話」，也因此也對東南亞的氣候、食物相當熟悉，而柬埔寨航空去年甫成立、看好其未來發展，未來也不排斥駐柬發展，才會選擇報考柬埔寨航空。

「現在還是大學四年級」，考生顧梓鈴則說，搭乘飛機時看到空服員穿得很美，心想未來一定要擔任空服員，因此在畢業前就報考過卡達航空、現在則是柬埔寨航空。至於是否擔心適應問題？她說，曾在美國待過半年，外地生活不是問題。

目前在飯店擔任接待的30歲考生陳冠宇指出，柬埔寨是東南亞成長迅速的國家之一，旅遊觀光人數不斷成長，該國也不斷推廣觀光、也因該國消費相對低廉等原因都吸引許多觀光客。至於是否擔心未來至當地生活？他說，希望學習新的文化、新的事物，不排斥至國外工作。

柬埔寨航空公司首席執行官Jie He表示，柬埔寨的航空市場已經是爆發式的增長，因此在去年成立航空公司，以服務至柬埔寨來旅遊或是出差的客戶，連結柬埔寨及其他國家。

柬埔寨航空今天首度來台大舉招考空服員。記者林良齊／攝影
柬埔寨航空今天首度來台大舉招考空服員。記者林良齊／攝影
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柬埔寨航空今天首度來台大舉招考空服員。記者林良齊／攝影
柬埔寨航空今天首度來台大舉招考空服員。記者林良齊／攝影
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柬埔寨空服員東南亞

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