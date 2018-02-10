今晚寒流抵 小年夜至初二回暖但日夜溫差大

2018-02-10 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



中央氣象局預報員陳建安表示，今天晚上寒流等級的冷空氣將通過台灣，下周一及周二清晨影響台灣最劇烈，預估北部地區僅有8至11度、沿海空曠地區甚至只有7至8度，直到下周三才回暖，至初二為止日夜溫差仍大；初三、初四會有冷空氣通過台灣，但實際影響則仍待持續觀測。

中央氣象局今天針對全台發布低溫特報，並指出明天寒流南下，各地氣溫下降，清晨北部地區及馬祖將出現攝氏10度左右低溫，晚起嘉義以北、宜蘭及金門、馬祖將出現攝氏10度左右低溫。

氣象局也說，12日至15日清晨寒流及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，夜晚至清晨高雄以北、宜蘭、花東縱谷及金門、馬祖易出現10度以下低溫，農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾亦請注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。

陳建安表示，今天受到鋒面通過影響，北部及東半部地區會降雨、但北台灣溫度有17至21度、中南部則有23至26度，屬宜人天氣；但今晚寒流等級的冷空氣將南下，各地陸續降溫，在周一及周二清晨影響最劇，目前據預測在台南以北部僅有8至11度、沿海空擴地區甚至只有6至7度，南部花蓮台東低溫也只有11至13度，各地都很冷。

陳建安說，小年夜到大年初二溫度會回升，雖然白天舒適溫暖，但清晨仍屬寒冷，目前預測中部以北的低溫只有11至12度左右，沿海空曠地區甚至只有約10度；但白天北部高溫可達20至22度，南部地區溫度預估14至29度，日夜溫差大。

濕冷的天氣型態是否持續到春節？陳建安說，明天起中南部就會停止降雨、雲量也會減少，但北台灣還是會下雨，但會逐漸停下來。小年夜起僅有花蓮、台東及恆春半島等地水氣漸多，可能會下一點雨但不會太明顯。