狗年將至 哪個生肖運勢最旺看過來

2018-02-10 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



農曆狗年即將到來，哪個生肖運勢最好？新北市民政局特別製作電子農民曆，有一整年的吉凶宜忌、生肖運程，還有沖煞、胎神、喜神方位，民眾可以下載電子農民曆做為趨吉避凶的參考。

民政局長江俊霆表示，農民曆是祖先流傳下來的生活智慧，向來是民眾行事及擇日的參考指標，新北市電子農民曆採中央氣象局計算的節氣時間，有一整年的吉凶宜忌、生肖運程，還有沖煞、胎神、喜神方位，民眾嫁娶、搬遷、開業、進宅擇日都可做為參考。

台灣道教總會大法師邱天相指出，狗年運勢最好的生肖是屬兔和屬牛，屬兔因有紫微星環繞，運勢大吉大利；屬牛則是福德加持，財運旺盛，春節期間可試手氣。

屬龍、屬虎、屬馬、屬狗的人則運勢較差，屬龍是正沖太歲，屬虎犯小人，屬馬是白虎當頭恐有血光之災，屬狗是太歲當頭。邱天相建議屬狗、龍生肖的人，春節期間至宮廟安奉太歲及點光明燈消災解厄，平時也要多積善德保平安。

而屬虎的人因犯小人，建議平常少管閒事、謹慎少言；屬馬的人若開車或騎車要特別小心，避免血光之災，還有提醒屬羊的男性有爛桃花恐破財，宜守己安份；邱天相並建議，運勢不佳的人應減少探病及參加喪事。