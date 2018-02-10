出國旅遊 國人最常發生這5種緊急傷病

2018-02-10 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



健保署統計，去年度民眾旅外最常發生的不可預期緊急傷病，前五名分別為急性上呼吸道感染、急性支氣管炎、腎衰竭、牙齒相關疾病與扁桃腺炎。

很多民眾利用春節假期出國旅遊，萬一在國外生病就醫怎麼辦？衛福部健保署表示，出國在外緊急就醫，可在門急診治療當日或出院日起的六個月內，申請健保自墊醫療費用核退；醫療費用較高的國家，可能無法全額核退，建議民眾出國前加買海外突發疾病醫療險等。

健保署醫管組專門委員林寶鳳表示，出國期間若發生不可預期的緊急傷病、須立即在國外院所就醫，可在門、急診治療當日或出院日起的六個月內，向投保單位所在地的健保署分區業務組申請核退費用。由於核退金額採審查後核實支付，以前一季支付國內特約醫療院所的平均費用為上限，因此在醫療費用相對較高的國家就醫，醫療費用可能無法全額核退。

林寶鳳說，申請者可先至健保署官網下載「自墊醫療費用核退申請書」，併同醫療費用收據正本及費用明細、診斷書、住院者的出院病歷摘要、當次出入境證明文件影本。另外，在大陸地區住院5日（含5日，但出院日不列入計算）以上者，核退申請案件所檢附的診斷書與醫療費用收據正本，須至大陸地區公證處辦理公證，回國至財團法人海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。