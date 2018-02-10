春節出國 疾管署籲先至旅遊醫學門診報到
春節出國不想帶回疫病，衛福部疾管署建議，出國前可先至疾病管制署全球資訊網「國際旅遊與健康」網頁查詢當地疫情，並至少提前2周至旅遊醫學門診完成預防性用藥與疫苗接種評估。
疾管署國際疫情監測顯示，不少國家目前有傳染病疫情，中國大陸、韓國、日本等國的諾羅病毒與急性腸胃炎群聚事件持續增加，東南亞、南亞、非洲、中南美洲暨加勒比海地區等流行登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒等蟲媒傳染病，歐洲羅馬尼亞、義大利、烏克蘭、德國、希臘及英國英格蘭大城市的麻疹病例較往年多，撒哈拉沙漠以南的非洲中部地區正值流行性腦脊隨膜炎好發期，沙烏地阿拉伯等中東國家持續散發MERS疫情，紐西蘭北島發生近23年來最大的腮腺炎疫情。另外，目前北半球整體流感疫情持續上升，全球流行病毒型別以A型H3N2及B型為主。
疾管署提醒，出國前，可先至疾病管制署全球資訊網「國際旅遊與健康」網頁查詢當地疫情，並提前2至4周至旅遊醫學門診完成預防性用藥與疫苗接種評估；旅遊期間應作好「勤洗手、吃熟食、喝瓶裝水」、「落實防蚊措施」及「不接觸禽鳥、犬貓及野生動物」等基本預防措施；返國後如有發燒、咳嗽、嘔吐、腹瀉等不適症狀，應主動向檢疫人員通報，返國21天內如出現疑似症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史，以及時診斷治療。
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