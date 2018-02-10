吳德榮：下周一至除夕「晴冷」變「晴暖」

2018-02-10 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出今晨台灣在冷鋒前暖區內，氣溫持續略升，而台灣上空仍有結構鬆散的中低層雲，近地表有霧氣。

吳德榮表示，據最新(9日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬，今天下午起鋒後冷空氣逐漸南下、氣溫下降，明天冷空氣持續南下，北台灣、東半部及中南部山區有局部雨，天氣轉冷，晚間低溫約降至10度；晚起乾空氣南下，降雨停歇、轉多雲。

而下周一、二各地皆為「晴冷」的天氣，白天陽光稍抵銷冷空氣的強度，容易誤以為不冷、但早晚仍很冷；清晨也應注意夜裡乾冷空氣加上輻射冷卻效應，帶來的低溫；尤其下周一、二的清晨，空曠地區更可能因「強輻射冷卻」而出現7、8度、或更低的氣溫，雖然持續時間並不是很長，仍應注意防範。

吳德榮也說，下周二白天起至下周四除夕各地晴朗穩定、天氣持續回暖，日夜溫差大。

而吳德榮表示，至於初一(16日)至初五(20日)的天氣，依最新歐洲中期預報中心(ECMWF)及美國(NCEP GFS)模式皆模擬，這段期間無強冷空氣南下，但還是有移動性的鋒面活動，天氣將會有一些晴雨、氣溫起伏的變化。但是在何時、影響程度如何，尚待持續觀察。