明起轉乾冷 年前五天晴朗好天氣

2018-02-10 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 謝蕙蓮 ╱即時報導



告別濕冷的天氣，北台灣明天終於可以見到陽光露臉了。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，今天冷鋒通過、中部以北轉有雨，下午起鋒後冷空氣逐漸南下、氣溫下降。明晚起乾空氣南下，下周一二都是晴冷的天氣，周日到下周四除夕前一天，有連續近5天晴朗穩定的天氣，很適合辦理年前採買、打掃除舊布新。

吳德榮指出，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬，今天冷鋒通過、天氣轉變、中部以北轉有雨，下午起鋒後冷空氣逐漸南下、氣溫下降。明天冷空氣持續南下，北台灣、東半部及中南部山區有局部雨，天氣轉冷，日夜溫差小，晚間低溫約降至10度；晚起乾空氣南下，降雨停歇、轉多雲。

下周一、二各地皆為「晴冷」的天氣，白天陽光稍抵銷冷空氣的強度，容易誤以為不冷、但早晚仍很冷；下周一至周三清晨，應注意夜裡乾冷空氣加上輻射冷卻效應，帶來的低溫；尤其下周一、二的清晨，空曠地區更可能因「強輻射冷卻」而出現7、8度、或更低的氣溫，雖然持續時間並不是很長，仍應注意防範。