書展倒數2天 8大必逛書攤 沒看過會後悔

2018-02-10 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



2018台北國際書展只剩今明兩天展期。什麼，你還沒去！那麼請看記者花了幾天心血跑遍台北世貿中心一、三館，整理出8大必看攤位與景點。這些攤位有的顏質高、有的創意佳，展現台灣出版的繁花盛開。

為了讓網路世代感受愛情祖師奶奶的魅力，樂天KOBO攤位現場設置瓊瑤影音展示牆、IG列印機，甚至找人裝扮成瓊瑤片中的男女主角。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

●必看攤位1

和瓊瑤金句打卡「你這折磨人的小東西」

「我心痛得快要死掉」、「你這個折磨人的小東西」、「我不許你這樣說自己」以上台詞，相信從50後到90後，不管看的是「一顆紅豆」還是「還珠格格」，必然都覺得耳熟能詳。曾在台灣瘋行幾個世代的瓊瑤經典愛情故事，如何在網路時代重生？

瓊瑤全集去年由春光出版社重新出版，並與樂天Kobo電子書合作推出「瓊瑤經典作品全集」電子書。樂天在世貿一館的攤位上（A417），除了讓電子書、紙本書並列，並於攤位現場陳列瓊瑤「一顆紅豆」真跡手稿、經典劇照，還原瓊瑤書房，讓讀者彷彿坐上時光機重回那個不會用LINE分手、愛得死去活來的時代。

攤位現場設置瓊瑤影音展示牆、IG列印機，並播出近期以撩妹系列影片竄紅的人氣網紅「波特王」，重新詮釋瓊瑤戲劇的男主角的影片。更有趣的是，現場有彷彿從「幾度夕陽紅」走出的何慕天、李夢竹、手持瓊瑤金句供觀眾打卡。

●必看攤位2

花叢中的一點白 像蘋果旗艦店的出版社

啟明出版社的攤位設計讓人想起蘋果旗艦店。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

在書展花花綠綠的攤位中，這個攤位純白、簡潔(C920)，甚至差點連出版社的招牌都看不到，唯一彰顯的便是書籍本身。其極簡的設計讓人想起蘋果，卻也讓出版人一致叫好。簡單，或許正是台灣出版最需要的初心。

●必看攤位3

逛累了 就在文學的靈魂下休息、歇歇腿

世貿一館的休息區，每張書桌都放上去年辭世的國寶級詩人余光中的詩作。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

逛累了，這次書展可不小氣，設置偌大的休息區，擺上兼具優雅與現代感的的書桌、檯燈和椅子，供讀者好好歇腿。世貿一館的休息區，每張書桌都放上去年辭世的國寶級詩人余光中的詩作。讓你在休息時，也能感受文學的靈魂。

●必看攤位4

扭蛋扭出「小誌」 青年創意 小誌大力量

「小誌」專區設計可愛的扭蛋機，打開都是一本本「小誌」。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

「Zine(小誌)」指的是一人或小型團體創作、少量印製的出版品，透過門檻的降低，讓創作者能自由與頻率相近的群眾對話。書展去年起推出「小誌」專區大受歡迎，今年更擴大規模為「青年創意館」(C220)；展區還設計可愛的扭蛋機，打開都是一本本「小誌」。

●必看攤位5

「漫筆虛實PLUS」帶觀眾穿越書本內外

「漫筆虛實PLUS」帶你穿越到書籍「北城百畫帖」內。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

「穿越劇」不稀奇。透過VR、AR技術，出版界最紅的是「穿越」書本。書展主題館「漫筆虛實PLUS」由蓋亞文化、中央研究院數位文化中心、華碩ASUS、偶動漫（霹靂集團）跨界合作，帶觀眾「穿越」書本內外。

走進「龍泉俠大戰迷霧人」，使用浮空投影技術，將數位影像投影於空中，讓觀眾宛如坐在台下看布袋戲。「北城百畫帖」則重建漫畫中的主要場景「百畫堂喫茶」，運用Google Tango AR技術，將書中的幽靈小女孩、會動的卷軸與雕像呈現在觀眾面前，帶領觀眾重回1935年的台灣博覽會時代。

●必看攤位6

書本堆出的書牆 信誼基金會帶你翻書

信誼基金會出版社攤位，用一本本可翻動的書做成書牆。吸引愛動手、充滿好奇心的幼兒動手「翻書」。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

童書館的信誼基金會出版社攤位，用一本本可翻動的書做成書牆。吸引愛動手、充滿好奇心的幼兒動手翻書，從小培養「翻書」樂趣。

●必看攤位7

讓讀者和作家再靠近一點 再親密一點

九歌等文學出版社組成的文學區。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

在九歌、紀州庵、文訊等組成的文學區。擺上舒服的靠椅和把人照亮的書燈，對面則是幾把小椅子。隨時都有作家上座高談闊論，隨時都有讀者坐下傾聽。讀者和作者之間，便是這麼親密自然的關係。

●必看攤位8

「中國不能出版的書」和簡體館成芳鄰

劉曉波紀念展位旁，便是大陸簡體館。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

是偶然的巧合還是命運的撥弄？在打著「中國不能出版的好書」招牌的「劉曉波（大陸人權鬥士，諾貝爾和平獎得主）紀念展位」(S012)旁，竟然便是專門販售大陸出版品的簡體館。此一荒謬的畫面，也象徵台北國際書展的自由多元：沒有什麼書不能擺，出版世界人人平等。