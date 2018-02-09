心臟也會亂放電！ 心房顫動患者容易中風猝死

2018-02-09 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



寒流一波波，猝死個案明顯增加，其中部分案例為心房顫動老年患者，台中榮民總醫院心臟血管中心主治醫師李政鴻指出，三高疾病、心房顫動患者均屬於中風、心衰竭、心肌梗塞等高風險族群，一旦天氣嚴寒，早晚溫差過大，更是增加罹病風險，提醒相關患者人務必注意保暖，規律用藥，監控血壓變化。

天氣嚴寒，早晚溫差過大，醫師提醒，慢性疾病患者務必規律用藥、注意保暖，如果出現胸悶、胸痛等不適症狀，立即就醫。記者李樹人╱攝影 分享 facebook

李政鴻表示，最近寒流南下，超低溫持續多日，門診、急診收治多名罹患心衰竭、心肌梗塞等急重症個案，有些症狀只是胸悶、一動就喘，自以為是肺功能變差，檢查後才知道心臟出了問題。

李政鴻指出，國內研究發現，心房顫動患者在冬、春兩季出現中風、心衰竭等風險，遠高於夏秋兩季，但更令人擔憂的是，大部分心房顫動患者並不知道自己心搏頻率紊亂，忽快忽慢。

2017「台灣萬人心房顫動藥局篩檢活動」初步統計數據顯示，近九成、65歲以上心房顫動患者並不知自己心臟亂放電，原因在於症狀不明顯，部分病友出現胸悶、易喘等症狀，不以為意，直覺年紀大了、或是菸抽多了。

李政鴻說，「心房顫動為評估心血管疾病的一大指標」，衛福部確實有必要將心電圖納入常規的老人健康檢查，篩檢出心房顫動病友，持續用藥，加強衛教，就能有效降低日後心血管疾病發生率。

李政鴻指出，現行家醫老人健康檢查項目為身高、體重，以及一般的血壓、尿液等生化檢查，這根本不夠。心電圖成本不高、又方便，如果能夠大規模社區篩檢，可以大幅增加心房顫動的確診率。

對此，國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，目前正在評估65歲以上民眾進行大規模社區心電圖篩檢的可行性。

李政鴻表示，歐洲心臟醫學會最新治療指引為65歲以上心血管患者在就診時，醫師應該主動觸摸脈搏，如有異常，立即安排心電圖。至於75歲以上病友就醫時，每一次均建議做心電圖，以確定心臟功能，並評估是否為心房顫動。