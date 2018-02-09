藥酒、大補丸可壯陽？ 泌尿科醫師：無效、別傻了

2018-02-09 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



年輕時的賴先生，體力不錯，一週性愛五六次，不成問題，隨著年齡老化、機能衰退，加上長時間未能實槍演練，女友的性需求，竟然成為他的惡夢，越想表現，奮力一戰，但狀況卻越差。

為了加強戰力，賴先生主動尋求泌尿科醫師協助，醫師建議先做血液檢查，他還問著「小老弟站不起來，跟血液有關？」，等檢驗報告出爐後，紅字一堆，在醫師解釋後，他才驚覺原來自己不行，與高血壓、高血糖、肥胖有關。

勃起功能障礙 以代謝性症候群最為普遍

臺北榮民總醫院泌尿部主治醫師魏子鈞表示，除了老化之外，造成勃起功能障礙的原因眾多，例如，罹患心臟病、高血壓、糖尿病等慢性疾病，或是患有巴金森症、多發性硬化症等。

此外，老菸槍、經常酗酒，以及長期服用抗憂鬱藥物，也可能導致床上力不從心、欲振乏力。部分接受攝護腺刮除手術的男性，術後也可能出現不舉、做愛時半軟不硬的窘境。至於年紀較輕的陽痿患者，則以心因性因素居多。

魏子鈞醫師指出，在眾多造成勃起功能障礙的因素中，以代謝性症候群最為普遍，研究發現，男性如有肥胖問題，或是罹患、糖尿病、高血壓、高血脂等慢性疾病，發生勃起障礙的年齡比一般人更早，且發生率為一般男性的三到五倍。

值得重視的是，勃起功能障礙也與不良的生活習慣有關，魏子鈞醫師表示，觀察門診陽痿患者，大都有抽菸、飲食失衡、熬夜、缺乏運動等不好的習慣，如又偏好高熱量、高糖分、高膽固醇等飲食，體重過重，床上性事更是雪上加霜。

私用藥酒、大補丸皆無效 正確治療才治本

賴先生就是典型個案，血液檢查報告滿江紅，高血壓、高血脂，體重也過重，身高170，但體重卻85公斤，腰圍也超過90公分，曾經私下服用朋友介紹的藥酒、大補丸，但幾乎沒有效果。