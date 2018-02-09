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關節腫痛、晨間僵硬 請看這一科門診

2018-02-09 20:19聯合報 記者李樹人╱即時報導

類風濕性關節炎嚴重影響行動能力，陳得源建議病友，應把握黃金治療期，及早使用生物製...
類風濕性關節炎嚴重影響行動能力，陳得源建議病友，應把握黃金治療期，及早使用生物製劑，定期回診，持續用藥，才能治療達標。如自行減藥停藥，恐將增加關節結構損傷，以及心血管疾病等風險。提供/陳德源醫師
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研究證實，類風濕性關節炎病人接受生物製劑治療，不僅改善病情、減少骨骼關節破壞、提升生活品質，還能減少腦血管及心血管共病等風險，健保資料庫分析發現，使用生物製劑，可減低腦血管共病的風險達一半之多，降低死亡風險。

中國醫藥大學附設醫院風濕免疫中心陳得源副院長表示，類風濕性關節炎是國人最常見的慢性發炎性且具有破壞性的關節病，全台類風濕性關節炎患者約五萬人，女性居多，集中30至50歲，關節腫痛、晨間僵硬，嚴重時，關節變形，甚至失能，無法工作，失去生活自理能力，為患者及家庭帶來沈重的負擔。

值得重視的是，患者體內持續發炎，加上缺乏運動，容易肥胖等多種危險因子，而成為動脈硬化的高風險族群，與一般人相較，腦中風、心肌梗塞等心血管風險高出五倍。

一名54歲類風濕性關節炎女性患者，接受生物製劑治療後，自認病況好轉而中斷治療，未持續回診，不料最近天氣寒冷，引發腦中風，肢體偏癱，必須長期復健。

陳得源指出，類風濕性關節炎病友應把握黃金治療期，及早使用生物製劑，定期回診，持續用藥，才能治療達標。如自行減藥停藥，恐將增加關節結構損傷，以及心血管疾病等風險。

免疫風濕病患者免疫力較差，加上使用類固醇、免疫抑制劑 (含生物製劑)，結核病發生率較一般民眾高出許多，健保資料庫顯示，國內類風濕性關節炎患者結核病發病率是一般人的2.3倍，建議預防性投藥，降低結核病風險四至五成。

陳得源提醒病友，應在醫師評估下，使用生物製劑，並與醫師配合，針對結核病，採取預防性投藥，如膽固醇偏高，則需持續服用降高血脂藥物。民眾如有疑似症狀，建議應諮詢相關風濕免疫科或尋求早期關節炎特別門診，以早期診斷並獲得適切治療。

類風濕性關節炎患者結核病

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