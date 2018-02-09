北醫附醫護理師猝死 醫院發聲明澄清

2018-02-09 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台北醫學大學附設醫院一名護理人員去年疑似因過勞於宿舍猝死，一名自稱該護理師父親的男子，發放傳單指責北醫過勞班表才是讓女兒死的關鍵。聯合報資料照、擷自網路 分享 facebook

台北醫學大學附設醫院一名護理人員去年11月26日疑似因過勞引發心肌梗塞，於宿舍猝死，台灣護理師產業工會理事長陳玉鳳於臉書表示，該名護理師的父親現身北醫附醫門口發傳單，指稱過勞班表才是女兒猝死的關鍵，對此，北醫附醫回應，傳單與事實有所出入，排班符合勞基法規範。

台北醫學大學附設醫院發表聲明回應，該名護理人員不幸於宿舍內往生，事發之初，因家屬要求並未對外說明，近日家屬於院內發放傳單深表遺憾，但傳單內容以及外界說法與事實多所出入，北醫附醫強調，該名護理同仁去年11月26日下班時間倒臥於寢室內，室友發現時已無呼吸心跳，隨即通報119，救護人員到場後，確認同仁已往生，原因不明。

北醫附醫同步通知家屬，全程均配合檢警的相驗程序，並未如外傳「北醫竟連搶救、急 救都沒有,任由身體躺在地上數小時」，後續相驗結果由檢方直接告知家屬，院方未獲告知，亦未參與診斷。

北醫附醫表示，外傳該名同仁連續上班的天數，實為於上班日加上該名同仁利用休假日，個人進修赴外院實習的天數，事發之後，主管機關亦至院內了解，確認該名同仁的排班完全符合7休1的規定，該名護理同仁的排班也符合勞基法規定，每日工時8小時及每週工時40小時的規定。

目前院方於第一時間即與家屬建立聯絡管道，協助後續事宜，家屬亦應邀參加院方舉辦的追思會，雙方始終保持互動，絕無對家屬不聞不問，北醫附醫也於上個月接獲檢方來函，家屬已對北醫附醫提出告訴也將全力配合檢方偵辦，靜待司法調查。