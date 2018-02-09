國道新建工程局 吹熄燈號了

2018-02-09 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



國道新建工程局吹熄燈號了。圖／國工局提供 分享 facebook 交通部台灣區國道新建工程局（國工局）今日下午5點30分舉行卸牌儀式，局長趙興華親自將國工局名銜牌卸下，象徵任務階段性完成，在場觀禮人員流露出淡淡的離愁，但仍以熱烈的掌聲給予滿滿的祝福。

立法院去年5月26日三讀通過「交通部高速公路局」組織法，並經總統於同年6月14日公布，將原由台灣區國道新建工程局與台灣區國道高速公路局分別負責的國道高速公路新建、拓建、養護及管理等事權統一由新成立的「交通部高速公路局」負責承接，全新的「交通部高速公路局」於今年2月12日正式揭牌運作。

國工局自1990年1月5日成立，28年來，除了陸續完成編號2、3、3甲、4、5、6、8、10、五楊拓寬等國道工程共約650公里，在921大地震後也投入復建工程，完成投53線鯉魚龍門橋、投71線、投83線、杉林溪風景區安定灣隧道等工程。

在工程界建立良好口碑下也陸續代辦非國道的工程，包括新威大橋、大鵬灣環灣道路、台64線八里五股段、台74潭子霧峰段等道路工程；馬祖南、北竿機場、花蓮機場、中部國際機場、金門尚義機場、馬公機場、南沙太平島等機場相關工程及司法院、教育部、農委會、法務部等機關交辦之建築工程等等，不論是陸、海、空各類工程。

高公局自1970年6月8日成立，是我國為高速公路建設所成立的專責機構，多年來戳力從事於國道建設、養護、收費與管理，將國人陸路運輸的大動脈（國道）妥善管理與維護，提供了全天候運輸服務，卓越的貢獻，國人有目共睹。