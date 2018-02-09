冬天吃火鍋 你吃「對」了嗎?

2018-02-09 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



寒流一波波，不免想嗑個火鍋暖胃，坊間不少餐廳推出標榜養生的「鍋物」，但你真的吃對了嗎? 義大大昌醫院纖體中心主任宋天洲表示，火鍋要吃得健康，湯頭決定一切，應用天然食材熬煮，且還沒涮肉前就先舀來喝，才不會吃進太多油脂，對身體造成負擔。

冷洌寒冬及過年圍爐，許多家庭以暖暖的「鍋物」做為首選，但火鍋好吃，濃郁的湯頭對健康則潛藏危害，特別是「三高」及痛風病患若不忌口，往往就會吃出問題。

義大皇家酒店柳町日本料理為讓消費者既能享受美食又能保持健康，今年推出的日式鍋物雖然是無限供應頂級食材吃到飽，但3款獨家湯底熬煮時已先行「把關」，主廚夏志成說，像是魚乾昆布鍋使用昆布、小魚乾、柴魚熬煮，口感清甜，油量少；微辣味噌鍋另加合格的中藥材為基底。壽喜燒湯底用牛筋熬煮，比起肉骨湯頭可減少油脂攝取，減糖配方能更放心地品嘗。

至於怎麼挑選食材?綠色蔬菜、海菜、蕈菇類等食材富含膳食纖維，可幫腸胃蠕動，肉類則可選擇低脂土雞肉、自然豬等，減少腸胃負擔。生白蝦、紅蟳及富含健康油酸的深海魚是人體非常好的脂肪來源。

位在燕巢地區覓境咖啡屋，推出有養生蔬菜鍋，養生豆漿鍋及南瓜鍋，咖哩鍋等「風味鍋」，曾去用餐的董小姐表示，店家供應的蔬菜豐富新鮮，吃起來胃腸沒什麼負擔。

義大大昌醫院營養師許毓容說，一般吃火鍋多用大骨粉、雞粉熬湯，口味重又不利健康，不少人捨新鮮的蔬菜玉米菇類，而放加工的火鍋料、豆皮等，油量及糖分都容易偏高。吃火鍋要吃出健康，順序也很重要，先煮菜再放肉，才不會吸附油脂，而喝湯最好在未涮肉放菜前即先舀起來。