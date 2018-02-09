洗腎病人提防年節掛急診 飲食少吃生菜沙拉

2018-02-09 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



下周邁入年節，過年天氣冷且飲食大魚大肉。腎臟科醫師指出，過年不少洗腎病人不忌口，併發心肌梗塞、腦中風急重症患者增加，呼籲腎臟病患者年節飲食應採低鹽、低鉀和低磷，青菜盡量煮熟再吃。

台灣腎臟醫學會理事長、輔仁大學附設醫院副院長盧國城表示，過年天氣冷，患有慢性病的患者本身就容易併發心血管疾病，但洗腎病人可能會因過年聚會、外食用餐頻率變高，此時開始大「清倉」，可能因併發心肌梗塞與腦中風紛紛掛急診。

三軍總醫院腎臟內科透析室主任吳家兆建議，患者飲食應採低鹽、低鉀與低磷，部分蔬果如青菜、橘子、柳橙和香蕉等鉀離子含量偏高，青菜可川燙去除鉀離子後再食用，少吃生菜沙拉等，因過量食用高鉀食物可能引發心律不整；部分年節大菜的食材，如香菇、高湯等含磷較高，也應適量食用。

吳家兆說，心血管疾病是洗腎病人最常見的併發症，過度的高鹽飲食也可能增加身體水分，卻因腎臟排不出水，造成血壓升高，引發急喘等症狀。

盧國城指出，去年統計台灣洗腎人口已達近8萬人，多數是因民眾飲食西化、忽略生活型態等原因，進而引發糖尿病，從糖尿病併發出末期腎臟病。統計台灣洗腎病人中有45％是因糖尿病引起，國內洗腎、需要換腎病人雖多，累計等待換腎病人達7000多名，但每年卻僅有約300名可順利換腎。