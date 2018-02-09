影／台南開頂雙層巴士啟航 串連雙城地區新體驗

2018-02-09 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



「台南雙層巴士」明天正式上路，今舉行啟航儀式，南市代理市長李孟諺表示，雙層巴士串連府城「雙城」地區及精華景點，採用全新雙層巴士營運，上層座位視野良好，將帶給前來府城觀光的遊客全新感受。 台南雙層巴士今啟航，明天正式上路。記者鄭維真/攝影 分享 facebook

李孟諺表示，近年市府將「普羅民遮城(赤崁樓)」及「熱蘭遮城(安平古堡)」規畫「台南雙城地區」，是全國第一個法定公告的觀光地區，由府城客運營運的雙層巴士路線，主要服務串連雙城地區景點，且「雙層」巴士帶動「雙城」觀光，更象徵台南的交通觀光好事成雙。

李孟諺指出，台南雙層巴士跟其他地區觀光巴士的區別，不僅是採用雙層車型營運，車輛的外觀與網路插畫家、知名設計師合作，3輛雙巴車體意象分別採用可愛歡樂、繽紛時尚與古典雅緻3種不同風格的意象設計塗裝，吸睛的車輛穿梭於府城，注入一股創新活力。此外，市府也提供3處候車亭由府城客運配合意象裝飾美化。

交通局長林炎成表示，雙層巴士路線由火車站出發，以行駛串連雙城地區為主軸，路線涵蓋台南市6處1級古蹟並行經熱門文化園區、商圈及星級飯店，東、西環線停靠站共有10站，各路線全趟車程約1小時，是條有吃又有玩的觀光路線。

此外，車輛上層規劃32席開頂座位，也提供具天窗的室內情人雅座10席。

公共運輸處長呂獎慧表示，雙層巴士的票價設定分為「4小時半日券」300元及「一日券」500元，從首次搭乘時間起算，於時間內可於路線停靠站無限次上下車，票券也可當日免費轉乘大台南公車其他路線，增加遊客的便利性跟旅遊行程的彈性。

呂獎慧表示，雙層巴士從2月10日起正式上路，2月10日至2月28日起為試營運期間，試營運期間4小時券使用時間優惠延長至6小時。