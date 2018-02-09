親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

找到了！搜尋受困雲翠加拿大夫婦 搜救隊發現一條腿

金正恩妹妹抵仁川 北韓金氏家族戰後訪問南韓第一人

影／台南開頂雙層巴士啟航 串連雙城地區新體驗

2018-02-09 12:22聯合報 記者鄭維真╱即時報導

「台南雙層巴士」明天正式上路，今舉行啟航儀式，南市代理市長李孟諺表示，雙層巴士串連府城「雙城」地區及精華景點，採用全新雙層巴士營運，上層座位視野良好，將帶給前來府城觀光的遊客全新感受。

台南雙層巴士今啟航，明天正式上路。記者鄭維真/攝影
台南雙層巴士今啟航，明天正式上路。記者鄭維真/攝影
分享

李孟諺表示，近年市府將「普羅民遮城(赤崁樓)」及「熱蘭遮城(安平古堡)」規畫「台南雙城地區」，是全國第一個法定公告的觀光地區，由府城客運營運的雙層巴士路線，主要服務串連雙城地區景點，且「雙層」巴士帶動「雙城」觀光，更象徵台南的交通觀光好事成雙。

李孟諺指出，台南雙層巴士跟其他地區觀光巴士的區別，不僅是採用雙層車型營運，車輛的外觀與網路插畫家、知名設計師合作，3輛雙巴車體意象分別採用可愛歡樂、繽紛時尚與古典雅緻3種不同風格的意象設計塗裝，吸睛的車輛穿梭於府城，注入一股創新活力。此外，市府也提供3處候車亭由府城客運配合意象裝飾美化。

交通局長林炎成表示，雙層巴士路線由火車站出發，以行駛串連雙城地區為主軸，路線涵蓋台南市6處1級古蹟並行經熱門文化園區、商圈及星級飯店，東、西環線停靠站共有10站，各路線全趟車程約1小時，是條有吃又有玩的觀光路線。

此外，車輛上層規劃32席開頂座位，也提供具天窗的室內情人雅座10席。

公共運輸處長呂獎慧表示，雙層巴士的票價設定分為「4小時半日券」300元及「一日券」500元，從首次搭乘時間起算，於時間內可於路線停靠站無限次上下車，票券也可當日免費轉乘大台南公車其他路線，增加遊客的便利性跟旅遊行程的彈性。

呂獎慧表示，雙層巴士從2月10日起正式上路，2月10日至2月28日起為試營運期間，試營運期間4小時券使用時間優惠延長至6小時。

雙層巴士赤崁樓

相關新聞

擔心過年發福 專家教「加減乘除」飲食法

2018-02-09 12:55

越來越沒年味了！過新年這些事情不能省

2018-02-09 13:16

《黃帝內經》：冬天早睡晚起賴點床是養生

2018-02-09 13:12

市售暖器百百種 專家提醒外宿小空間要注意

2018-02-09 12:20

救助花蓮強震 可至全聯門市提出申請急難救助服務

2018-02-09 12:51

兒童新樂園密室脫逃瘋 2小時內破千人遊玩

2018-02-09 12:34

靖娟分析新聞：兒童機車事故 7成是6歲以下幼童

2018-02-09 12:29

今起國家清潔周 春節收垃圾時間看這裡！

2018-02-09 12:09

明起台鐵17個車站 超商車票嗶一下就通關

2018-02-09 12:08

鋒面接近 雲嘉南空氣品質也不太好

2018-02-09 12:05

日本東北4月櫻吹雪、賞櫻列車 給你滿滿的粉紅

2018-02-09 11:56

中火許可展延公聽會 環團：減煤應以使用量取代許可量

2018-02-09 11:56

才剛通報世衛結案半個月 潮州肉鴨場就驗出H5N8

2018-02-09 11:52

蘭嶼班機停飛第9天 民眾困機場如「航站情緣」

2018-02-09 11:49

暖器近距離長時間使用 當心「火激紅斑」往身上爬

2018-02-09 11:05

阿里山森林遊樂區和奮起湖春節難停車 搭免費接駁專車

2018-02-09 10:51

北高「卡」戰落幕？ 悠遊卡最快13日刷入高雄輕軌

2018-02-09 10:33

寒流一波波 高接梨接穗寒害果農悲唱梨花淚

2018-02-09 10:31

春節行情！水果水產土雞價揚 蔬菜豬肉價穩

2018-02-09 10:27

不須跋山涉水 走20分就能到山林中的碳酸泉

2018-02-09 10:12

吃得更健康！排隊買雞排 可以多留意這7點

2018-02-09 09:21

彭啟明：下周一冷空氣發威 年節各地回溫

2018-02-09 09:04

風水成就大富豪 首富郭台銘就曾睡在財位上

2018-02-09 08:56

今回暖高溫20度 周一晚到周二低溫下探6度

2018-02-09 05:19

高屏連兩天空汙橘色提醒 周日將飆升至「紅色警示」

2018-02-09 05:16

春節返鄉要多久 交通部幫你算「歡迎來踢館」

2018-02-09 00:23

生鮮魚蝦 2成標示不符開罰

2018-02-09 00:23

周六寒流到 下周一7度

2018-02-09 00:07

快篩陰性…女童流感傳染母兄

2018-02-09 00:05

抓住雪尾巴！太平山翠景道路9日中午開放 機車也可通

2018-02-08 23:56

健康你我他／百元彩蔬拼盤 最輕鬆的防癌年菜

2018-02-08 23:48

狗年如意操 4招健康旺旺來

2018-02-08 23:48

我的經驗／保命防「跌」 你的鞋安全嗎？

2018-02-08 23:48

高鐵南延？交長：不只看財務 更考慮城鄉平衡

2018-02-08 23:47

送愛到花蓮！悠遊卡搭捷運做公益

2018-02-08 23:32

安心年菜+守心操 讓你過好年

2018-02-08 23:13

春節國道預測行車時間 賀陳旦：歡迎來踢館

2018-02-08 22:45

明回暖高溫20度 周日寒流到！周一晚低溫下探6度

2018-02-08 20:51

白鯧一尾多少錢才合理？農委會：今年便宜多了

2018-02-08 20:31
看更多

熱門文章

熱血青年站出來！全台血庫告急 捐血就免費吃西堤牛排

2018-02-08 16:18

明回暖高溫20度 周日寒流到！周一晚低溫下探6度

2018-02-08 20:51

今回暖高溫20度 周一晚到周二低溫下探6度

2018-02-09 05:19

全國454個金融點今天起換新鈔 100元最夯

2018-02-08 15:02

高雄港區見嬌客 約20隻鯨豚現蹤不離去

2018-02-08 18:24

白鯧一尾多少錢才合理？農委會：今年便宜多了

2018-02-08 20:31

彎腰搬東西 椎間盤竟破裂 天冷更要小心

2018-02-08 16:52

一氧化碳中毒 苗栗大千醫院一天收治近20人

2018-02-08 16:03

生活點滴／不能說的秘密

2018-02-09 06:00

北高「卡」戰落幕？ 悠遊卡最快13日刷入高雄輕軌

2018-02-09 10:33

彭啟明：下周一冷空氣發威 年節各地回溫

2018-02-09 09:04

今日星座運勢／雙魚 白色幸運色 過於市儈讓運勢降

2018-02-09 00:00

Akemi笑說：情人節的巧克力 錦榮自己買啦

2018-02-08 20:05

乳癌患者應少吃蘆筍？ 食物影響癌細胞轉移證據增多

2018-02-08 17:55

花蓮強震／慈濟愛心挹注災區　毛毯、圍巾、福慧床

2018-02-08 17:58

迎接旅蛙回家 高市消防局教你清除火災危險因子

2018-02-08 14:55

高鐵南延送交部！賀陳旦：不會只看財務

2018-02-08 17:44

賞文迴響／同理生理衰老的無奈

2018-02-09 06:00

陸客自由行退訂多 賀陳旦盼用行動支持

2018-02-08 19:37

春節返鄉要多久 交通部幫你算「歡迎來踢館」

2018-02-09 00:23

吃得更健康！排隊買雞排 可以多留意這7點

2018-02-09 09:21

震怕了！鋁箔求生毯超熱銷 防震頭套賣到缺貨

2018-02-08 20:03

年關壓力大！孝親紅包平均9388元 佔月薪四分之一

2018-02-09 11:40

咳嗽自行服藥竟搞到瀕死 葉克膜救回一命

2018-02-08 18:18

抓住雪尾巴！太平山翠景道路9日中午開放 機車也可通

2018-02-08 23:56

【小孟塔羅】年夜飯吃什麼會開運？

2018-02-09 10:14

強化背部、核心肌群 簡文仁教你狗年如意健康操

2018-02-08 14:47

明起台鐵17個車站 超商車票嗶一下就通關

2018-02-09 12:08

花蓮強震樓塌民眾憂買房 專家教你「看平面配置圖」

2018-02-08 18:21

蘭嶼班機停飛第9天 民眾困機場如「航站情緣」

2018-02-09 11:49

教師學術研究費違法打3折！亞太學院同意過年前補發

2018-02-08 18:08

一直頭暈是地震嗎？小心天冷眩暈症作怪

2018-02-08 17:28

他33歲就心臟衰竭住院1個月 醫籲飲食忌鹽忌水

2018-02-08 18:16

快篩陰性…女童流感傳染母兄

2018-02-09 00:05

市售暖器百百種 專家提醒外宿小空間要注意

2018-02-09 12:20

嚼檳榔30年的民代罹患口腔癌 手術後賣力宣導麥呷檳榔

2018-02-08 17:41

5月起在新加坡搭新航飛大阪 坐的是波音787-10新機

2018-02-08 15:38

兒童新樂園密室脫逃瘋 2小時內破千人遊玩

2018-02-09 12:34

Melody塑身妙招 「最想送給所有女生的禮物」

2018-02-09 10:55

PUMA又玩蝴蝶結 超甜美限量鞋台灣只有150雙

2018-02-08 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top