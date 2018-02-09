市售暖器百百種 專家提醒外宿小空間要注意

2018-02-09 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



寒流來襲連日低溫，民眾使用電暖器次數變多。記者王騰毅／攝影 分享 facebook 市面上暖器產品百百種，挑選時首重安全性，專家表示，陶瓷式與燈管式暖器有局部範圍加熱、升溫快速、相對便宜等特點，為不少外宿小空間的學生與上班族首選。但燈管式暖器耗氧量較高，若購買使用須注意通風，患有糖尿病或知覺較不敏感的人，若購買上述須近距離使用的機型，更須留意是否有定時、傾倒斷電、高溫斷電等安全保護設計。

經濟部標準檢驗局第三組第二科科長王進良說明，暖器可概分為煤油暖爐、冷暖空調、陶瓷式、葉片式、電膜式、燈管式，燈管式又常見有碳素、鹵素與石英燈管。其中，陶瓷式與燈管式暖器有局部範圍加熱、升溫快速、價格相對便宜等特點。

王進良說明，陶瓷式暖器採用高純度的半導體陶瓷發熱、再由風扇送出熱風；碳素、鹵素與石英燈管暖器則是將燈管加熱、再由背後的金屬板反射釋出熱能，這兩種類型的暖器能在短時間快速為局部區域加熱，得近距離使用，老年人或患有糖尿病等知覺較不敏感的人可能發生燒灼傷而不自知，因此若要購買使用，可考慮產品是否有定時、傾倒斷電、高溫斷電等安全保護設計。

另外，碳素、鹵素與石英燈管暖器的熱源溫度高，接觸空氣後會燃燒氧氣，因此耗氧量相對較高，不適合在通風不佳、空間不大的密閉空間長時間使用。

王進良提醒，目前僅煤油暖爐尚未列檢，市售的其餘類型暖器應要有商品檢驗標識，購買前可留意；使用前宜詳閱說明書，若誤將不適合的機型拿來烘衣烘被，嚴重可能引起火災；烘烤時應使用獨立插座，否則耗電量高的暖器若與其他電器同用延長線插孔，容易引起電線走火。