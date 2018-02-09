今起國家清潔周 春節收垃圾時間看這裡！

2018-02-09 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署今天舉辦107年度國家清潔週辦公室周邊環境清掃，環保署署長李應元帶領環保署工作人員，和建國里志義工，一齊為環境清潔付出心力，環境檢驗所、環境保護人員訓練所、毒物及化學物質局等所屬機關，以及環境督察總隊及北、中、南3區環境督察大隊，也同日舉行辦公室周邊環境清掃。 107垃圾清運時間表。環保署/提供 分享 facebook

李應元表示，維護環境需要公私協力，因此與同仁一起身體力行，走入巷弄，跟著里民、志義工打掃街道垃圾，撿拾菸蒂，以實際行動代替口號，落實清理環境工作。

歷年國家清潔週活動均訂於除夕前一週，今年為2月9日至2月15日，結合民間於農曆12月24日「清屯日」打掃習俗，邀請社區民眾一起動員，利用國家清潔週加強整理清掃環境，以及進行登革熱孳生源病媒蚊積水容器清除工作，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，乾淨歡喜迎新年。

環保署表示，同響應國家清潔週，即日起至107年2月15日期間，只要在「生活Ecolife，生活好輕鬆」Facebook粉絲團之「愛環保、抽金狗、新春好彩頭」活動貼文、按讚且於貼文下方留言標註「#生活Ecolife，生活好輕鬆」，拍照上傳「大掃除過程照片」，就有機會抽中好運旺旺來戊戌年狗年套幣（市值1800元）計20名，如再上傳「使用環保標章清潔用品」照片，可再額外獲得1次抽獎機會，歡迎民眾參與，齊力維護生活環境。