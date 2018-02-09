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中火許可展延公聽會 環團：減煤應以使用量取代許可量

2018-02-09 11:56聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中空汙問題嚴重，台中市議會今天召開理「中火9號機組展延過程及審查內容、今（107）年使用期限到期之另外9部機組展延申請」聽證會。公民團體訴求，要以「實際使用量」取代不實際的天花板「許可量」，號稱減燒500萬噸，實際只減了200多萬噸，要求資訊公開。

台中市環保局表示，已大砍中火500萬噸生煤使用量，斷絕火力全開可能性，更將訂定全國最嚴燃煤排放標準，督促中火於法規公告日起4年內完成改善，全力提升空品。

今天的聽證會是在去年台中市環保局「有條件」通過許可證之後，公民團體、台中市議會共同召開。公民團體堅持一直以來的訴求；台中市環保局的回應也是一貫的答案，雙方各自立場未變，也沒有交集。

現場唯一衝突，是在台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃發言，超過5分鐘，被主席制止，現場一名公民團體代表不滿，氣憤想要離場，她說，「葉醫師準備一整晚，為何不讓他講完？」主席表示，為了讓大家公平、都有機會表達立場，登記發言一輪結束後，可再次發言。

環保局表示，中火自提改善標準只有315萬噸，並主動核定10部機組生煤的許可總量從每年2100萬噸刪減500萬噸，等於砍24％。

台灣親子共學教育促進會呂淑慧表示，應以實際取用量，取代不實際的天花板使用量。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃強調，燃煤是萬毒之首，減煤是最有效的減碳及減空污的方法，先進國家已訂出停止燃煤發電的期程。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，環保局的文宣明白指出「4年內減少台電生煤使用量735萬公噸」，這是用中火2014年的生煤使用量1840萬公噸乘以40％計算而得，但去年11月展延中火許可證時，卻故意忽略立法意旨，反而用2100萬噸的許可量去減500萬噸，其中近300萬噸是沒造成台中空污的虛量。

環保局指出，台中火力發電廠是中部地區最大的固定汙染源，燃煤產生的空汙問題必須逐步解決，要加強管制中火汙染排放，市府訂定全國最嚴的管制生煤自治條例。

環保局說，台電公司將提前2年、2023年完成新建2座燃氣設施，替代老舊的燃煤機組；市府也在去年11月中火提出許可證展延時，大砍中火500萬噸生煤許可量，斷絕中火火力全開，創下30年來首例。

記者喻文玟／攝影
記者喻文玟／攝影
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台中空汙問題嚴重，台中市議會今天召開理「中火9號機組展延過程及審查內容、今（10...
台中空汙問題嚴重，台中市議會今天召開理「中火9號機組展延過程及審查內容、今（107）年使用期限到期之另外9部機組展延申請」聽證會。記者喻文玟／攝影
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公民團體空污台電

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