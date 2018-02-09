日本東北4月櫻吹雪、賞櫻列車 給你滿滿的粉紅

2018-02-09 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



船岡城址公園乘坐復古軌道車。照片提供/易遊網 分享 facebook 日本每年3月下旬到4月櫻花綻放唯美浪漫，總吸引大批旅客赴日追櫻。賞櫻熱點除了大家熟知的東京、京阪外，擁有眾多櫻花百選名所的日本東北，值得造訪品味。每逢日本賞櫻季機位、床位往往一位難求，有賞櫻計劃的民眾，建議提前2-3個月預訂行程。

日本東北賞櫻景點眾多，哪些又是櫻迷們必去的呢？「弘前城」的櫻吹雪，當櫻花片片飄落在弘前城的護城河上，就像上帝打翻了粉紅顏料，形成一條極夢幻粉紅櫻花河。種植著萬株櫻花樹的「北上展勝地」，在櫻花盛開之際，道路兩旁的櫻花樹交疊成一個綿延2公里的春櫻隧道，漫步其中彷彿整個世界都是粉紅色。想要感受古典氣息濃厚的櫻花景緻，江戶時代武士宅邸「角館武家屋敷」，搭配枝垂櫻搖曳垂盪，揉合出剛中帶柔的衝突美感，也是東北經典的賞櫻名所。

除了走訪櫻花百選名所外，搭乘賞櫻列車穿梭在櫻花林裡，看著窗外呼嘯而過的櫻花景緻，宛如經過一條粉色隧道，如夢似幻的景象絕對讓人流連忘返。包括乘坐復古軌道車的「船岡城址公園」、穿越櫻花百選「盧野公園」的津輕鐵道，或是有「花之長井線」美名的山形鐵道櫻花列車，都是日本東北超人氣的賞櫻列車，是鐵道迷必追勝地，更是櫻迷們不容錯過的賞櫻體驗。