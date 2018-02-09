親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

找到了！搜尋受困雲翠加拿大夫婦 搜救隊發現一條腿

金正恩妹妹抵仁川 北韓金氏家族戰後訪問南韓第一人

才剛通報世衛結案半個月 潮州肉鴨場就驗出H5N8

2018-02-09 11:52聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

潮州鎮1肉鴨場5日遭確診H5亞型高病原性禽流感陽性共撲殺3136隻肉鴨，目前場內...
潮州鎮1肉鴨場5日遭確診H5亞型高病原性禽流感陽性共撲殺3136隻肉鴨，目前場內已空蕩蕩。記者蔣繼平／攝影
分享
屏東縣潮州鎮一間肉鴨場因配合上市前檢驗在本月5日確診禽流感，經過採樣送驗發現為H5N8亞型高病原性禽流感，但農委會防檢局1月19日才向世界動物衛生組織（OIE）通報H5N8疫情結案，想不到才半個月就破功，引發熱議。

H5N8亞型禽流感自106年7月11日最後一場屏東肉鴨場案例後，直到今年1月初已超過3個月沒有案例發生，防檢局依規定在1月19日向OIE通報結案，不過潮州2月5日爆發禽流感案場檢體經核酸分析定序後確診為H5N8，因此依規定在24小時內通報OIE。

熟知飼養情況的農民表示，若以人類得流感來譬喻，「沒去看醫生不代表沒有罹患感冒」，且鴨子的保毒性高，若無全面檢測難以斷定有無疫情存在，農民也沒有養成主動通報習慣，才會有這次結案後半個月就破功的情況，猶如一場國際笑話，更凸顯防疫漏洞。

屏縣府農業處副處長鄭永裕表示，禽流感是全世界各國都要向世界衛生組織報告目前「狀態」，所謂的「結案」代表有一段時間沒有再度發生，但是禽流感只要有任何狀態改變都要通報，不過病毒可透過候鳥傳遞流通，何時又會檢出則不得而知。

鄭永裕表示，為了加強禽流感防疫工作，今年3月底前水禽類例如鴨、鵝在上市前都要檢附檢體報告，其他蛋鴨、蛋雞場等則已經加強1倍以上的抽檢次數，另外水禽幼雛養殖也有規定1個月須密閉養殖，避免遭到病毒感染。

屏東縣動物防疫所表示，潮州該案場為飼養肉鴨場建有禽舍等設施，但禽舍周邊並沒有圍網且飼料槽也為開放式飼養，容易引來後野鳥覓食而帶來新病毒，雖然目前已經撲殺並消毒完畢，由於違反相關防疫規定後續仍會依法裁罰。

農委會動植物防疫檢疫局指出，潮州案場驗出H5N8後，禽流感疫情從僅剩H5N2亞型高病原性禽流感一種又恢復為兩種。此外，H5N3亞型高病原性禽流感於104年通報結案、H5N6亞型高病原性禽流感於106年通報結案後，至今都未再發生確診案例。

屏東縣政府農業處指出該場禽舍周邊並沒有圍網且飼料槽也為開放式飼養，易引來後野鳥覓...
屏東縣政府農業處指出該場禽舍周邊並沒有圍網且飼料槽也為開放式飼養，易引來後野鳥覓食而帶來新病毒。記者蔣繼平／攝影
分享

禽流感疫情

相關新聞

擔心過年發福 專家教「加減乘除」飲食法

2018-02-09 12:55

越來越沒年味了！過新年這些事情不能省

2018-02-09 13:16

《黃帝內經》：冬天早睡晚起賴點床是養生

2018-02-09 13:12

市售暖器百百種 專家提醒外宿小空間要注意

2018-02-09 12:20

影／台南開頂雙層巴士啟航 串連雙城地區新體驗

2018-02-09 12:22

救助花蓮強震 可至全聯門市提出申請急難救助服務

2018-02-09 12:51

兒童新樂園密室脫逃瘋 2小時內破千人遊玩

2018-02-09 12:34

靖娟分析新聞：兒童機車事故 7成是6歲以下幼童

2018-02-09 12:29

今起國家清潔周 春節收垃圾時間看這裡！

2018-02-09 12:09

明起台鐵17個車站 超商車票嗶一下就通關

2018-02-09 12:08

鋒面接近 雲嘉南空氣品質也不太好

2018-02-09 12:05

日本東北4月櫻吹雪、賞櫻列車 給你滿滿的粉紅

2018-02-09 11:56

中火許可展延公聽會 環團：減煤應以使用量取代許可量

2018-02-09 11:56

蘭嶼班機停飛第9天 民眾困機場如「航站情緣」

2018-02-09 11:49

暖器近距離長時間使用 當心「火激紅斑」往身上爬

2018-02-09 11:05

阿里山森林遊樂區和奮起湖春節難停車 搭免費接駁專車

2018-02-09 10:51

北高「卡」戰落幕？ 悠遊卡最快13日刷入高雄輕軌

2018-02-09 10:33

寒流一波波 高接梨接穗寒害果農悲唱梨花淚

2018-02-09 10:31

春節行情！水果水產土雞價揚 蔬菜豬肉價穩

2018-02-09 10:27

不須跋山涉水 走20分就能到山林中的碳酸泉

2018-02-09 10:12

吃得更健康！排隊買雞排 可以多留意這7點

2018-02-09 09:21

彭啟明：下周一冷空氣發威 年節各地回溫

2018-02-09 09:04

風水成就大富豪 首富郭台銘就曾睡在財位上

2018-02-09 08:56

今回暖高溫20度 周一晚到周二低溫下探6度

2018-02-09 05:19

高屏連兩天空汙橘色提醒 周日將飆升至「紅色警示」

2018-02-09 05:16

春節返鄉要多久 交通部幫你算「歡迎來踢館」

2018-02-09 00:23

生鮮魚蝦 2成標示不符開罰

2018-02-09 00:23

周六寒流到 下周一7度

2018-02-09 00:07

快篩陰性…女童流感傳染母兄

2018-02-09 00:05

抓住雪尾巴！太平山翠景道路9日中午開放 機車也可通

2018-02-08 23:56

健康你我他／百元彩蔬拼盤 最輕鬆的防癌年菜

2018-02-08 23:48

狗年如意操 4招健康旺旺來

2018-02-08 23:48

我的經驗／保命防「跌」 你的鞋安全嗎？

2018-02-08 23:48

高鐵南延？交長：不只看財務 更考慮城鄉平衡

2018-02-08 23:47

送愛到花蓮！悠遊卡搭捷運做公益

2018-02-08 23:32

安心年菜+守心操 讓你過好年

2018-02-08 23:13

春節國道預測行車時間 賀陳旦：歡迎來踢館

2018-02-08 22:45

明回暖高溫20度 周日寒流到！周一晚低溫下探6度

2018-02-08 20:51

白鯧一尾多少錢才合理？農委會：今年便宜多了

2018-02-08 20:31
看更多

熱門文章

熱血青年站出來！全台血庫告急 捐血就免費吃西堤牛排

2018-02-08 16:18

明回暖高溫20度 周日寒流到！周一晚低溫下探6度

2018-02-08 20:51

今回暖高溫20度 周一晚到周二低溫下探6度

2018-02-09 05:19

全國454個金融點今天起換新鈔 100元最夯

2018-02-08 15:02

高雄港區見嬌客 約20隻鯨豚現蹤不離去

2018-02-08 18:24

白鯧一尾多少錢才合理？農委會：今年便宜多了

2018-02-08 20:31

彎腰搬東西 椎間盤竟破裂 天冷更要小心

2018-02-08 16:52

一氧化碳中毒 苗栗大千醫院一天收治近20人

2018-02-08 16:03

生活點滴／不能說的秘密

2018-02-09 06:00

北高「卡」戰落幕？ 悠遊卡最快13日刷入高雄輕軌

2018-02-09 10:33

彭啟明：下周一冷空氣發威 年節各地回溫

2018-02-09 09:04

今日星座運勢／雙魚 白色幸運色 過於市儈讓運勢降

2018-02-09 00:00

Akemi笑說：情人節的巧克力 錦榮自己買啦

2018-02-08 20:05

乳癌患者應少吃蘆筍？ 食物影響癌細胞轉移證據增多

2018-02-08 17:55

花蓮強震／慈濟愛心挹注災區　毛毯、圍巾、福慧床

2018-02-08 17:58

迎接旅蛙回家 高市消防局教你清除火災危險因子

2018-02-08 14:55

高鐵南延送交部！賀陳旦：不會只看財務

2018-02-08 17:44

賞文迴響／同理生理衰老的無奈

2018-02-09 06:00

陸客自由行退訂多 賀陳旦盼用行動支持

2018-02-08 19:37

春節返鄉要多久 交通部幫你算「歡迎來踢館」

2018-02-09 00:23

吃得更健康！排隊買雞排 可以多留意這7點

2018-02-09 09:21

震怕了！鋁箔求生毯超熱銷 防震頭套賣到缺貨

2018-02-08 20:03

年關壓力大！孝親紅包平均9388元 佔月薪四分之一

2018-02-09 11:40

咳嗽自行服藥竟搞到瀕死 葉克膜救回一命

2018-02-08 18:18

抓住雪尾巴！太平山翠景道路9日中午開放 機車也可通

2018-02-08 23:56

【小孟塔羅】年夜飯吃什麼會開運？

2018-02-09 10:14

強化背部、核心肌群 簡文仁教你狗年如意健康操

2018-02-08 14:47

明起台鐵17個車站 超商車票嗶一下就通關

2018-02-09 12:08

花蓮強震樓塌民眾憂買房 專家教你「看平面配置圖」

2018-02-08 18:21

蘭嶼班機停飛第9天 民眾困機場如「航站情緣」

2018-02-09 11:49

教師學術研究費違法打3折！亞太學院同意過年前補發

2018-02-08 18:08

一直頭暈是地震嗎？小心天冷眩暈症作怪

2018-02-08 17:28

他33歲就心臟衰竭住院1個月 醫籲飲食忌鹽忌水

2018-02-08 18:16

快篩陰性…女童流感傳染母兄

2018-02-09 00:05

市售暖器百百種 專家提醒外宿小空間要注意

2018-02-09 12:20

嚼檳榔30年的民代罹患口腔癌 手術後賣力宣導麥呷檳榔

2018-02-08 17:41

5月起在新加坡搭新航飛大阪 坐的是波音787-10新機

2018-02-08 15:38

兒童新樂園密室脫逃瘋 2小時內破千人遊玩

2018-02-09 12:34

Melody塑身妙招 「最想送給所有女生的禮物」

2018-02-09 10:55

PUMA又玩蝴蝶結 超甜美限量鞋台灣只有150雙

2018-02-08 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top