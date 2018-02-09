才剛通報世衛結案半個月 潮州肉鴨場就驗出H5N8

2018-02-09 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



潮州鎮1肉鴨場5日遭確診H5亞型高病原性禽流感陽性共撲殺3136隻肉鴨，目前場內已空蕩蕩。記者蔣繼平／攝影 分享 facebook 屏東縣潮州鎮一間肉鴨場因配合上市前檢驗在本月5日確診禽流感，經過採樣送驗發現為H5N8亞型高病原性禽流感，但農委會防檢局1月19日才向世界動物衛生組織（OIE）通報H5N8疫情結案，想不到才半個月就破功，引發熱議。

H5N8亞型禽流感自106年7月11日最後一場屏東肉鴨場案例後，直到今年1月初已超過3個月沒有案例發生，防檢局依規定在1月19日向OIE通報結案，不過潮州2月5日爆發禽流感案場檢體經核酸分析定序後確診為H5N8，因此依規定在24小時內通報OIE。

熟知飼養情況的農民表示，若以人類得流感來譬喻，「沒去看醫生不代表沒有罹患感冒」，且鴨子的保毒性高，若無全面檢測難以斷定有無疫情存在，農民也沒有養成主動通報習慣，才會有這次結案後半個月就破功的情況，猶如一場國際笑話，更凸顯防疫漏洞。

屏縣府農業處副處長鄭永裕表示，禽流感是全世界各國都要向世界衛生組織報告目前「狀態」，所謂的「結案」代表有一段時間沒有再度發生，但是禽流感只要有任何狀態改變都要通報，不過病毒可透過候鳥傳遞流通，何時又會檢出則不得而知。

鄭永裕表示，為了加強禽流感防疫工作，今年3月底前水禽類例如鴨、鵝在上市前都要檢附檢體報告，其他蛋鴨、蛋雞場等則已經加強1倍以上的抽檢次數，另外水禽幼雛養殖也有規定1個月須密閉養殖，避免遭到病毒感染。

屏東縣動物防疫所表示，潮州該案場為飼養肉鴨場建有禽舍等設施，但禽舍周邊並沒有圍網且飼料槽也為開放式飼養，容易引來後野鳥覓食而帶來新病毒，雖然目前已經撲殺並消毒完畢，由於違反相關防疫規定後續仍會依法裁罰。