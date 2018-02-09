暖器近距離長時間使用 當心「火激紅斑」往身上爬

2018-02-09 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



上周持續低溫，不少人使用暖器不當造成皮膚傷害，皮膚科醫師指出，最常見的就是長時間近距離暴露於高溫產生的「火激紅斑」。聯合報系資料照 分享 facebook 上周持續低溫，不少人使用暖器不當造成皮膚傷害，皮膚科醫師指出，最常見的就是長時間近距離暴露於高溫產生的「火激紅斑」，就有一名習於著短裙的妙齡女性，為保暖腿部而將暖器對著烘烤，烘烤過程未有不適，但一段時間後卻驚訝發現，大腿到小腿外側竟出現大片紅色網紋，像大理石紋路也像地面龜裂。

收治患者的開業皮膚科醫師趙昭明說明，長時間近距離暴露於高溫，皮膚表面角質層的油脂與水分會漸漸流失，角質層會產生粗糙的現象、甚至發生皺紋，同時，高溫影響皮膚微血管擴張，因此會出現紅色的網狀斑紋，也就是所謂的「火激紅斑」。

趙昭明說，上周持續低溫，不少人使用暖器不當造成皮膚傷害，最常見的就是火激紅斑，血管擴張並不會出現不適，但卻是皮膚受損的初期徵兆，不少長輩對冷熱的知覺差，近距離20至30公分使用，一烘烤就是1、2小時，不僅容易造成乾癢、出現火激紅斑，有的甚至發生燒灼傷。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，烘烤暖器造成的皮膚損傷有時候是漸進的，火激紅斑有可能2、3天後才出現，民眾往往不會在第一時間察覺，但紅斑一發生，可能要多達數月才能漸漸褪去，影響美觀。

天冷要禦寒，黃毓惠建議，暖器烘烤溫度在42至45度間即可，避免長時間持續使用、改採間歇性使用。趙昭明建議，使用暖器機前，可先於烘烤部位作好相對油性的保濕工作，另外，多喝水能調節身體體溫與代謝功能，減少辛辣等刺激性食物可免使交感神經興奮而更易發癢，衣料盡量選擇棉質，也能避免搔癢。