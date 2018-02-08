春節國道預測行車時間 賀陳旦：歡迎來踢館

2018-02-08 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今年春節有6天連假，國人返鄉、出遊需求大增，交通部預估初二受到回娘家返鄉車潮、中長程出遊影響，將開始湧現明顯車潮，南北雙下最大車流量落在2月18日（初三）。交通部今年首度在春節推出「未來日旅行時間預測」，民眾可查詢國一、三、五任意起迄點交流道預測行車時間，交通部長賀陳旦昨更喊話「歡迎民眾來踢館」。

去年底上線的「未來日旅行時間預測資訊服務」首度在春節使用，只要輸入未來一百天內日期、出發或抵達時間，並填上起迄點交流道，系統將預測所需時間，也會提供前一小時及後兩小時旅運時間，作為行程規劃參考，避開壅塞時段與路段，元旦測試準確度良好，若有臨時事故才會造成較大誤差。

賀陳旦昨表示，若民眾使用時預測與實際上時間若有差別可向交通部提出，也要相信高公局對連續假期各路段車速的掌握已「久病成良醫」，交部也要「重新掌握發球權」管理車流。

今年農曆春節從2月15日至20日共計6天。高公局預估，不少民眾會提前請假返鄉，小年夜上午開始出現南下車流，預計南下通過楊梅、新竹及中部會稍微壅塞，上午10時將開始就會採取嚴格管制措施，包含匝道儀控、開放路肩等，這也是首度在上班日機動開放路肩。

高公局預估，除夕則以南下車流量為主，初二回娘家將出現南下最大量，初三南北雙向車流量最高，又以北返車流量高於南下，初四則是北返尖峰，返鄉、出遊民眾若要避開車潮，可搭乘大眾運輸工具，北返則建議利用初五上午離縫緞。

國道在初三、初四實施西部北上高乘載管制；國五方面，初一、初二南下及初三、初四北上高乘載。連假期間，國道每天零至五時全線暫停收費，高公局也與公路總局整合替代路線，已設置完成五十二處eTag Reader，提供即時路線替代資訊；交部也針對北宜推出預約旅行App「Umaji」結合行程規劃、訂房、購物、租車和買客運車票等功能，提供預測旅行時間、建議最佳路徑。