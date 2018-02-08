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今彩539第107034期開獎

2018-02-08 21:31中央社 台北8日電

今彩539第107034期開獎，中獎號碼24、01、30、34、05。3星彩中獎號碼997，4星彩中獎號碼2642。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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