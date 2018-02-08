明回暖高溫20度 周日寒流到！周一晚低溫下探6度

2018-02-08 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



明天明顯回暖，北部高溫上看19至20度、中部21度、南部22至26度，不過明天鋒面通過、水氣增加，周六晚間寒流南下、溫度將一路下滑，下周日至下周二清晨受寒流影響，尤其周一晚上到周二清晨最冷。記者侯永全／攝影 分享 facebook

明起3日天氣三溫暖。中央氣象局表示，明天明顯回暖，北部高溫上看19至20度、中部21度、南部22至26度，不過明天鋒面通過、水氣增加，周六晚間寒流南下、溫度將一路下滑，下周日至下周二清晨受寒流影響，尤其周一晚上到周二清晨最冷，北部低溫約7度，沿海空曠地區下探6度。

氣象局預報員李孟軒表示，明天各地低溫約12至14度，北部高溫約19至20度、中部約21度、南部約22至26度，受到鋒面接近影響仍有水氣，不過降雨以會比昨天趨緩。

李孟軒表示，各地雨勢會在周六鋒面通過時較多，週六只有北部高溫稍微降，北部約16至17度，低溫仍是12至14度，中南部溫度不變；不過晚上溫度開始下滑，尤其周日會感受最明顯。

李孟軒表示，這波寒流最冷期間會在周一晚間至周二清晨，北部低溫約7至8度、中部8至9度、南部10度、東部11度，中部以北空曠地區有機會下探六度，寒流來襲期間白天北部仍有12至14度、中部約17至20度、南部也有20度以上。

氣象局分析，這波寒流將在下周二白天開始回暖，北部可回到19度、中部也可回到20度以上。寒流減弱後，農曆除夕至大年初二將是晴朗穩定天氣。