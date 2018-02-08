災民自費就醫 健保署：已慰問退款

2018-02-08 21:31 中央社 台北8日電



花蓮地震，健保署隨即宣布災民若找不到健保卡仍可安心就醫，但昨天卻有災民就醫時被要求全額自費。健保署今天表示，醫院已派員慰問並退款，籲醫院應全力治療地震受傷民眾。

中央社昨晚獨家訪問到從雲門翠堤大樓逃出的災民李昇隆，他昨天剛到花蓮出差，卻意外遇上大地震，雖然在朋友幫忙下順利逃出，但所有證件通通都留在旅館來不及拿；不料，昨晚他回到衛生福利部基隆醫院就醫時，雖告知因地震無法提供健保卡，卻被要求自費新台幣2000多元就醫，讓他感到相當無奈。

衛生福利部中央健康保險署台北業務組科長徐麗滿今天告訴中央社記者，看到這項消息後，今天一早已經聯繫部立基隆醫院，經調查發現，因當時醫院患者較多，櫃檯人員沒聽清楚李先生是花蓮災民，才會要求全額自費。

徐麗滿說，今天上午醫院已派員到李先生家中慰問，並退還自費款項，也強調將加強院內宣導，對於災民就醫從寬認定。

健保署再次強調，花蓮受災民眾若一時找不到健保卡或是卡片損毀，仍可依「例外就醫」方式到健保特約門診就醫，並在「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）、姓名、出生日期、身分證號、連絡電話及地址後，即可以健保身分就醫。

健保署也呼籲，各醫療院所應全力救治地震受傷民眾，不用擔心後續醫療費用申報問題，將依相關規定從寬辦理。