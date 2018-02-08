震怕了！鋁箔求生毯超熱銷 防震頭套賣到缺貨

2018-02-08 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



自花蓮強震之後，不間斷的餘震更是讓大家心驚驚，網購防災相關用品持續狂賣，根據Ruten露天拍賣統計，近一周站上居家安全類商品詢問度飆高，尤其「地震包」關鍵字熱搜量遽增10倍，又因正值寒流發威期間，求生保暖毯熱銷上百件，成為熱賣的TOP 1。

露天拍賣表示，銷售冠軍為210 X 140公分加大尺寸的防水鋁箔保暖毯，折疊後僅有手掌大小，金銀色系類似鋁箔材質，具有極佳的反光和保溫效果，不僅可覆蓋全身防止失溫，還能反射光線、讓救難人員確認救援位置；求生時必須保存體力，可發出超過150分貝爆音的求生哨也深受消費者青睞。

地震發生時易有重物掉落，尋找遮蔽物保護頭部為第一要素，促使防災頭套買氣飆升，其中又可防火阻燃、具有傳音孔設計的日本品牌頭套買氣最旺，平時可當做座墊，一旦天搖地動時立即套在頭上，防止墜落物品砸傷頭部。因為防災頭套商品熱賣到缺貨，安全帽也因此意外闖進入熱搜排行榜，成為另一項防震災熱門商品。

由於花蓮大地震後續餘震高達300多次，地震專家表示未來不排除還有規模3級以上的地震，露天拍賣建議消費者可分別採買手電筒、保暖毯、求生哨、防災頭套、可存放5年以上的罐頭糧食等地震包必備商品，另外再裝入行動電源、個人證件和礦泉水等個人用品，網購自組裝袋居家地震包價格不到千元，和市售避難包相比可省下1,000多元。

防災頭套，直購價499元。圖／露天拍賣提供 分享 facebook

折疊式安全帽，直購價699元。圖／露天拍賣提供 分享 facebook

5年高熱量奶油麵包罐頭，直購價260元。圖／露天拍賣提供 分享 facebook

STERLiNG CLUB地震防災包，直購價3,450元。圖／露天拍賣提供 分享 facebook

求生哨，直購價120元。圖／露天拍賣提供 分享 facebook