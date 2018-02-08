少子女化時代 一個人的臨終無可迴避

2018-02-08 21:32 中央社 台北8日電



因應高齡化社會、新生兒減少，日本社會學家上野千鶴子今天說，台灣和日本人口變化類似，應關注「一個人的臨終」議題，走在人生的下坡路時，做好臨終規劃，才能走得安心。

上野千鶴子是現任東京大學人文社會學系研究所教授。她2007年在日本出版「一個人的老後」大受歡迎，2015年又推出「一個人的臨終」，並在2017年底發行中文版。她下午在第26屆台北國際書展舉行新書分享會。

上野千鶴子表示，「人生到了最後，都是一個人。」近年日本人口結構發生明顯變化，老年人口增加，而新生兒卻減少。台灣和日本這方面非常像，每對夫妻生育的數量只有1至2名小孩；等年老之後，就算有小孩，小孩也住在很遠的地方，愈來愈多老人會獨居，必須面對「一個人的臨終」。

日本獨居人口也逐漸增加，上野千鶴子說，根據統計，日本獨居者約有27%、一對老夫妻同住者約31%，合計超過5成，這些人都會凋零，必須及早做好準備，有尊嚴、安詳走完最後一段路。

日本近年來有「孤獨死」相關討論，年長者沒有人際往來，孤單地死在家中，好一陣子才被發現。但上野千鶴子認為，孤獨死應該是指那些之前就孤獨活著的人，和「在家一個人臨終」不同，獨居老人在家一個人臨終，是理所當然的事，獨居也未必是一件不好的事。

上野千鶴子也認為，分散各地的家人、親戚在獨居長者臨終前才齊聚一堂，是一件很奇妙的事。她說：「大家差不多可以放棄這種見最後一面的堅持了。」相反地，應該是平常就要誠摯道謝、道愛、道別，不要到死前瞬間才要道別。

要做到「一個人的臨終」，可能遇到幾項挑戰，包含「對獨居者的歧視」、「認為死亡應該發生在醫院」、「老人應該去住安養院」、「一個人在家臨終要花很多錢」、「害怕孤獨死」、「萬一有失智症怎麼辦」。

上野千鶴子說，日本近年來社會氛圍已轉變，可以很自然地談論死亡，不再認為是一件不吉利的事情，也不再認為「獨居就不幸」。

根據調查顯示，年長者本來在家裡住得好好的，但因為老伴過世，就要跟小孩同住，「不幸感覺反而增加」，會擔心影響年老生活的規劃或造成子女負擔。

現在的社會氛圍也傾向「醫院是治病的地方，不是死亡的地方」，選擇在宅臨終愈來愈多；且根據上野千鶴子在日本的調查，「沒有老人想在安養院或醫院臨終，認為安養院可以安心者，其實是家人，不是年長者本人」。

上野千鶴子說，一個人的臨終仰賴3個關鍵支持，包含當事人的強烈意願、有委託人協助、24小時機動性高的看護醫療護理系統支持。在經濟方面，日本也有照護保險可以支應，未來也可成為台灣的參考對象。

在家一個人臨終的難度固然不小，上野千鶴子認為，有心就能實現，根據她分析多名臨終實際案例發現，即使沒有親友、或是失智，都能選擇在家一個人臨終，尊嚴、優雅走完人生最後旅程。