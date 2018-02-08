日繪本作家 紀實重現19世紀秀姑巒溪河域

2018-02-08 19:39 中央社 台北8日電



日本繪本作家小林豊的新書依據記載，重現19世紀台灣秀姑巒溪河域的景緻，和台日人民的交流。他現身台北說，現代人應找回幾百年前海上不分國界的那個時代的精神，自由交流。

聯經出版主編黃惠鈴表示，「秀姑巒溪河口漂流記：遙遠的歸鄉路」是小林豊第二本以台灣為主題的繪本書，第一本「Taiwan風之旅」較像台灣導覽書。

小林豊今天在台北國際書展對媒體表示，18、19世紀或更早，海域裡鄰近國家人民的交流很活躍，不像現代海上有國界，海域上的交流受限制。

他透過翻譯說，現代人應效法沒有那麼多限制時代的精神，自由交流。

小林豊要向小朋友傳達這樣的概念，他重新詮釋改編歷史素材，盼促進日本、台灣雙方相互理解和興趣。

他2013年開始創作「海與船三部曲」，故事設定在台灣、日本間太平洋海域，第一部故事發生地在長崎、第二部大阪，秀姑巒溪河口漂流記是三部曲的完結篇。

本書故事和所描繪的阿美族生活，是依據2011年國立中央圖書館台灣分館重刊的「漂流台灣秀姑巒河口島之記」寫成。這是日本船頭文助1802年的漂流記，小林豊將故事主角設定為隨船漂流到台灣的日本小男孩。

小林豊自1970年代起，遊歷世界各地，旅行地紛紛成為他筆下作品，他表示，希望帶給孩子們廣博的世界觀。

他在日本經常應邀到小學和國中演講，總是鼓勵孩子們要靠自己的雙腳和眼睛觀察，人與人之間要在同樣的高度交流，才能真正認識對方。

小林豊說，台灣是個有趣的地方，很難完整描述對台灣的感情，未來希望可繼續以台灣為主題創作。