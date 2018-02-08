親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

日繪本作家 紀實重現19世紀秀姑巒溪河域

2018-02-08 19:39中央社 台北8日電

日本繪本作家小林豊的新書依據記載，重現19世紀台灣秀姑巒溪河域的景緻，和台日人民的交流。他現身台北說，現代人應找回幾百年前海上不分國界的那個時代的精神，自由交流。

聯經出版主編黃惠鈴表示，「秀姑巒溪河口漂流記：遙遠的歸鄉路」是小林豊第二本以台灣為主題的繪本書，第一本「Taiwan風之旅」較像台灣導覽書。

小林豊今天在台北國際書展對媒體表示，18、19世紀或更早，海域裡鄰近國家人民的交流很活躍，不像現代海上有國界，海域上的交流受限制。

他透過翻譯說，現代人應效法沒有那麼多限制時代的精神，自由交流。

小林豊要向小朋友傳達這樣的概念，他重新詮釋改編歷史素材，盼促進日本、台灣雙方相互理解和興趣。

他2013年開始創作「海與船三部曲」，故事設定在台灣、日本間太平洋海域，第一部故事發生地在長崎、第二部大阪，秀姑巒溪河口漂流記是三部曲的完結篇。

本書故事和所描繪的阿美族生活，是依據2011年國立中央圖書館台灣分館重刊的「漂流台灣秀姑巒河口島之記」寫成。這是日本船頭文助1802年的漂流記，小林豊將故事主角設定為隨船漂流到台灣的日本小男孩。

小林豊自1970年代起，遊歷世界各地，旅行地紛紛成為他筆下作品，他表示，希望帶給孩子們廣博的世界觀。

他在日本經常應邀到小學和國中演講，總是鼓勵孩子們要靠自己的雙腳和眼睛觀察，人與人之間要在同樣的高度交流，才能真正認識對方。

小林豊說，台灣是個有趣的地方，很難完整描述對台灣的感情，未來希望可繼續以台灣為主題創作。

長崎圖書館
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

白鯧一尾多少錢才合理？農委會：今年便宜多了

2018-02-08 20:31

陸客自由行退訂多 賀陳旦盼用行動支持

2018-02-08 19:37

快篩陰性…女童流感傳染母兄

2018-02-09 00:05

抓住雪尾巴！太平山翠景道路9日中午開放 機車也可通

2018-02-08 23:56

健康你我他／百元彩蔬拼盤 最輕鬆的防癌年菜

2018-02-08 23:48

狗年如意操 4招健康旺旺來

2018-02-08 23:48

我的經驗／保命防「跌」 你的鞋安全嗎？

2018-02-08 23:48

送愛到花蓮！悠遊卡搭捷運做公益

2018-02-08 23:32

安心年菜+守心操 讓你過好年

2018-02-08 23:13

春節國道預測行車時間 賀陳旦：歡迎來踢館

2018-02-08 22:45

震怕了！鋁箔求生毯超熱銷 防震頭套賣到缺貨

2018-02-08 20:03

防壓瘡 長庚採購氣墊床送偏鄉弱勢

2018-02-08 18:54

花蓮強震！訂房網攜手民宿提供150個免費房間

2018-02-08 18:52

異體幹細胞救心肌 長聖獲美FDA核准臨床一期試驗

2018-02-08 18:49

花蓮醫療資源充足 長庚醫療團隊最快明撤點

2018-02-08 18:29

花蓮強震樓塌民眾憂買房 專家教你「看平面配置圖」

2018-02-08 18:21

咳嗽自行服藥竟搞到瀕死 葉克膜救回一命

2018-02-08 18:18

他33歲就心臟衰竭住院1個月 醫籲飲食忌鹽忌水

2018-02-08 18:16

教師學術研究費違法打3折！亞太學院同意過年前補發

2018-02-08 18:08

花蓮強震／慈濟愛心挹注災區　毛毯、圍巾、福慧床

2018-02-08 17:58

乳癌患者應少吃蘆筍？ 食物影響癌細胞轉移證據增多

2018-02-08 17:55

高鐵南延送交部！賀陳旦：不會只看財務

2018-02-08 17:44

嚼檳榔30年的民代罹患口腔癌 手術後賣力宣導麥呷檳榔

2018-02-08 17:41

一直頭暈是地震嗎？小心天冷眩暈症作怪

2018-02-08 17:28

吃了快20場尾牙 男子因不潔食物感染險喪命

2018-02-08 17:23

抽驗60件包裝魚蝦 品質全合格

2018-02-08 17:17

作品剖析人性和社會現實 韓作家到書展

2018-02-08 17:16

年節禮盒打出健康牌 台灣在地食材搶「鮮」送

2018-02-08 17:04

彎腰搬東西 椎間盤竟破裂 天冷更要小心

2018-02-08 16:52

醫師公會：花蓮災區醫療物資充足

2018-02-08 16:29

熱血青年站出來！全台血庫告急 捐血就免費吃西堤牛排

2018-02-08 16:18

一氧化碳中毒 苗栗大千醫院一天收治近20人

2018-02-08 16:03

心受創痛說不出口 孩子遇震災變安靜

2018-02-08 15:49

5月起在新加坡搭新航飛大阪 坐的是波音787-10新機

2018-02-08 15:38

馬來西亞華文作家許裕全 寫作養分來自台灣

2018-02-08 15:27

北市今年首例登革熱個案 為境外移入

2018-02-08 15:23

全國454個金融點今天起換新鈔 100元最夯

2018-02-08 15:02

送愛花蓮 悠遊卡揪搭捷運做公益

2018-02-08 15:02

《CCC創作集》復活了 10日晚間本土漫畫家簽名會

2018-02-08 14:56
看更多

熱門文章

周五回暖飆22度！周六再變天 寒流將襲下探7度

2018-02-08 05:19

熱血青年站出來！全台血庫告急 捐血就免費吃西堤牛排

2018-02-08 16:18

明回暖高溫20度 周日寒流到！周一晚低溫下探6度

2018-02-08 20:51

春吶走了、春浪改期 4月墾丁春天音樂季縮水

2018-02-08 09:31

心情點滴／最後一杯咖啡

2018-02-08 06:00

冬天洗臉該用熱水？皮膚科醫師：恐過乾、發紅

2018-02-08 07:35

吳德榮：周日至除夕天氣晴朗 適合辦年貨

2018-02-08 09:25

高雄港區見嬌客 約20隻鯨豚現蹤不離去

2018-02-08 18:24

全國454個金融點今天起換新鈔 100元最夯

2018-02-08 15:02

女人回娘家有錯嗎？三個委屈心聲老公聽見沒

2018-02-08 11:12

白鯧一尾多少錢才合理？農委會：今年便宜多了

2018-02-08 20:31

蔣永孝：神經不神經 別當小病輕忽了

2018-02-08 00:29

親子手牽手／斷捨離，讓物品隨著孩子新生

2018-02-08 06:00

一氧化碳中毒 苗栗大千醫院一天收治近20人

2018-02-08 16:03

研究：食用蘆筍 恐促使乳癌細胞轉移

2018-02-08 13:26

彎腰搬東西 椎間盤竟破裂 天冷更要小心

2018-02-08 16:52

生活的風景／原來烏桕這麼美

2018-02-08 06:00

麗星郵輪加碼高雄 首創高雄母港雙郵輪服務

2018-02-08 12:23

高鐵南延送交部！賀陳旦：不會只看財務

2018-02-08 17:44

陸客自由行退訂多 賀陳旦盼用行動支持

2018-02-08 19:37

花蓮強震／慈濟愛心挹注災區　毛毯、圍巾、福慧床

2018-02-08 17:58

記憶衰退、沒精神 失眠怎麼救？

2018-02-08 00:29

今年最低油價 汽柴油下週估降4角

2018-02-08 11:14

號召挽袖！台北血庫剩5.2天 離安全存量尚遠

2018-02-08 11:49

乳癌患者應少吃蘆筍？ 食物影響癌細胞轉移證據增多

2018-02-08 17:55

震怕了！鋁箔求生毯超熱銷 防震頭套賣到缺貨

2018-02-08 20:03

東航、廈航取消加班機 8航點春節仍有機位

2018-02-08 11:12

2千公尺高山可能下雪 天冷勿因怕地震住戶外

2018-02-08 09:12

強化背部、核心肌群 簡文仁教你狗年如意健康操

2018-02-08 14:47

健康年菜聰明煮／煎條魚過年 3吃法隨你選

2018-02-07 23:53

過年製作發糕、年糕有禁忌？ 年輕師傅：免牽拖

2018-02-08 10:06

花蓮強震樓塌民眾憂買房 專家教你「看平面配置圖」

2018-02-08 18:21

教師學術研究費違法打3折！亞太學院同意過年前補發

2018-02-08 18:08

春節假期何處去？ 私密景點報你知

2018-02-08 13:14

一直頭暈是地震嗎？小心天冷眩暈症作怪

2018-02-08 17:28

嚇！年輕乾癬患者 心肌梗塞風險高出正常人3倍

2018-02-08 12:28

PUMA又玩蝴蝶結 超甜美限量鞋台灣只有150雙

2018-02-08 15:39

Akemi笑說：情人節的巧克力 錦榮自己買啦

2018-02-08 20:05

生鮮魚、蝦標示不符 消保處總計開罰業者9萬

2018-02-08 12:36

武陵櫻花季登場 追櫻族不能不知的交管措施

2018-02-08 10:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top