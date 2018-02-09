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對抗寒流全台保溫杯大搜查：新材質陶瓷內膽安全性高、買氣正夯

2018-02-09 12:05聯合線上 柯佳和提供

【台北訊】天氣冷颼颼，一連幾天的寒流凍到大家受不了，許多民眾就會靠著隨時補充熱騰騰的飲品讓身體暖和；例如老薑茶還有人蔘片泡熱水，都可以讓身體暖和袪寒。也因此這幾天雖然天氣冷到極點，但保溫杯的銷售量卻是熱到頂點。專營廚房美學用品的艾可國際表示，寒流時保溫杯的銷量比平常翻一倍，而光是陶瓷保溫杯一個週末就可以銷量破百萬。

市售的保溫杯琳瑯滿目，到底要消費者要如何挑選適合自己的呢？在百貨公司有十幾年經驗、負責廚房家用品選物的達人王姿婷搜查了數款不同材質的保溫，幫消費者分析：「健康意識抬頭，民眾開始注意到：酸性果汁與奶豆蛋白質飲料不能裝在不鏽鋼保溫杯裡，甚至連中藥都會有濃濃的味道洗不掉，或裝拿鐵沒喝完剩下忘記洗就會臭氣沖天。因此去年開始流行陶瓷內膽保溫杯，果汁豆漿牛奶不會變質，更不會殘留前味，改善了不鏽鋼在使用上的不便。」王姿婷表示，當中又可以再細分成真的瓷、陶，以及不鏽鋼加陶瓷噴漆三種：陶的燒冶溫度約800度，所以看起來會黃黃的，容易殘留上色；白瓷的燒冶溫度約1300度，通常會比較白、厚實、續熱效果佳。

她強調，只要是真的陶瓷，本身就具有負離子與遠紅外線。反之，如果是不鏽鋼加陶瓷噴漆的保溫杯，因為不是採用真的陶瓷，所以用久了可能掉漆、刮傷，就像不沾鍋一樣，在使用上必需特別留意，不然反而是把化學物質喝下肚。

不鏽鋼加陶瓷噴漆的內層，若使用不當容易掉漆。／照片提供：達人王姿婷
不鏽鋼加陶瓷噴漆的內層，若使用不當容易掉漆。／照片提供：達人王姿婷
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選購不鏽鋼時也要破除數字迷思。一般所稱304不鏽鋼是鉻跟鎳的比例18:10的材質；而316則是指鉻跟鎳比例為17:12，王姿婷表示，這二種其實並不會造成氧化的顯著差異，故在歐盟法規中普遍採用的是18:10。她同時強調，選購時仍要特別注意，若保溫杯帶有強磁性，就可能是2字頭的不鏽鋼。消費者若擔心買到不良材質來源商品，可以選購在大型百貨公司設櫃的品牌較有保障。

不管大小磁鐵都吸得住的不鏽鋼，不是3字頭的材質。／照片提供：達人王姿婷
不管大小磁鐵都吸得住的不鏽鋼，不是3字頭的材質。／照片提供：達人王姿婷
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至於雙層玻璃杯與雙層陶瓷杯雖然是雙層，但其實並沒有明顯真空隔熱效果，所以無法真的做到保溫，充其量只能說是防燙手。

德明眼科院長呂榮祥醫生表示，有病人拿著陶瓷內膽保溫杯裝枸杞茶來詢問他：「這樣能否真的達到顧眼明目的功效？」以中醫觀點枸杞的確是有明目保養作用。但呂醫師也提醒，飲品溫度保持溫熱就好、不要燙口，以免增加消化道癌症風險。也由於病人推薦，呂榮祥醫生自己也開始使用安全、好用的陶瓷保溫杯。

德明眼科院長呂榮祥醫生說，因為病人介紹而開始習慣使用優質的陶瓷保溫杯／照片提供：...
德明眼科院長呂榮祥醫生說，因為病人介紹而開始習慣使用優質的陶瓷保溫杯／照片提供：艾可國際
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新材質保溫杯大搜查：由左到右依序為不鏽鋼、陶瓷漆、陶、白瓷、玻璃。／照片提供：達...
新材質保溫杯大搜查：由左到右依序為不鏽鋼、陶瓷漆、陶、白瓷、玻璃。／照片提供：達人王姿婷
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各種材質的保溫杯的功能及使用注意事項比較表（選物達人／王姿婷整理）
各種材質的保溫杯的功能及使用注意事項比較表（選物達人／王姿婷整理）
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果汁寒流

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