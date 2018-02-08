漏尿長達2年 婦被檢出應力性尿失禁

2018-02-08 11:37 中央社 台南8日電



36歲方姓婦女婚後有一名可愛小孩，但每次和小孩嬉戲或健身時都會漏尿，方婦出門只好準備護墊，以免出洋相，這個現象長達2年，就診後被檢出是應力性尿失禁。

台南市立安南醫院泌尿科醫師許齡內今天指出，方婦是位平時有健身習慣的粉領上班族，雖說和小孩嬉戲或健身都很開心，但每次嬉戲追逐或做重訓，開合跳得太激動時，尿都會從尿道口滲出來。

方婦掙扎許久，隱忍2年才就診說出自己的漏尿問題，被檢出是應力性尿失禁，方婦接受陰道緊實雷射光療，治癒這項困擾已久的病症。

許齡內表示，婦女尿失禁，美國40歲至60歲族群發生率約3成至7成；韓國大於19歲以上者尿失禁發生率是2成4；台灣每10個婦女就有1人尿失禁。

尿失禁在臨床上大致分為4型，分別是應力性尿失禁、急迫性尿失禁、混和型尿失禁、及其他成因造成的尿失禁。

應力性尿失禁是膀胱處於沒有收縮的情況，在腹壓增加時，會有尿液從尿道滲出，主要成因是膀胱及尿道在用力時會往下垂墜，及尿道閉鎖功能變差，有些動過大腸直腸癌、膀胱癌、子宮頸癌手術等骨盆腔手術的病人，也會因支配尿道及骨盆底肌肉的神經受到傷害，產生尿失禁。

尿失禁的嚴重程度評估，以影響生活品質多寡衡量，若僅用力咳嗽才漏尿，平常不需使用護墊，稱為輕微尿失禁；若輕輕咳嗽就漏尿，且每週至少一次，並需使用護墊，稱為中度尿失禁；若很輕微運動或走動就會漏尿，平時也需使用護墊，以防弄濕褲子，稱為嚴重尿失禁，和女性私密處老化，最相關的是應力性尿失禁。