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東航、廈航取消加班機 8航點春節仍有機位

2018-02-08 11:12聯合報 記者雷光涵╱即時報導

截止昨天為止，國籍航空春節加班機訂位雖近9成，仍有空位。圖為松山機場報到櫃台前。...
截止昨天為止，國籍航空春節加班機訂位雖近9成，仍有空位。圖為松山機場報到櫃台前。記者雷光涵/攝影
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中國東方航空及廈門航空因M503航路爭議而取消申請167春節加班機，交通部規畫了金廈小三通替代方案。不過截止昨天為止，國籍航空春節加班機訂位雖近9成，仍有空位。

中華航空表示華航春節加班機有浦東、廣州、深圳、無錫、寧波、北京等航段，整體訂位率近9成，尚有空位，春節期間回台的航班在官網上都還有零星座位可以選購。長榮航空表示今年春節加班機期間為2月9日-2月26日，共計加開桃園-上海浦東24班，高雄-上海浦東5班。浦東飛台灣班機越靠近除夕越滿，台灣飛浦東則是初四開始客滿，僅少數班機有零星空位。

遠東航空兩岸航線春節期間訂位平均達9成，其中松山-福州航線有8成，台北以外的航點，包括高雄-福州、台中-廈門、高雄-廈門航線訂位率6成多。東方航空取消加班機的合肥航點為例，遠航的合肥-松山及桃園訂位率為9成。

東方航空取消上海、南京、無錫、合肥的航點加班機，廈門航空取消杭州、福州、廈門及長沙的春節加班機。依交通部所說2月13日是兩家陸航搭載台商回台灣的高峰期，記者在訂票網站選取2月13日出發至台灣，連續假日最後一天2月20日離台為條件，上述8個航點都還有空位。不過機票貴一點的要台幣3、4萬元，除了南京及廈門航點只剩一家直飛的機位，其餘都有兩家以上航空公司直飛的空位。

在春節的天氣方面，中央氣象局預報員李孟軒表示下波寒流從周六晚間影響至下周二的清晨，天氣從下周日轉趨穩定，這波會是偏乾冷的型態。最低溫出現在下周一晚間及周二清晨，北部下探7、8度，中部9度、南部11度左右。周二白天以後氣溫回升較多，目前預報下周二至大年初三全台偏溫暖，不過初一可能又有一波系統報到開始下雨。

春節M503
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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