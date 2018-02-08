北市去年消費申訴 網購及線上遊戲居冠

2018-02-08 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



電商市場擴增，消費爭議也隨之增加，蝦皮購物消費爭議居北市去年第一。圖／翻攝網路 分享 facebook 北市法務局今日公布去年度受理消費申訴案，共計多達1萬3894件，消費爭議最多前5類依序為網路購物、線上遊戲、通訊及周邊產品、運輸及電信爭議類。

法務局表示，消費爭議案件數量最多為網路購物類，有2773件，申訴對象第1名為樂購蝦皮257件。消費爭議案件類型中，以賣家網路詐騙、物品瑕疵及退換貨爭議為主要類型，建議消費者向有提供第三方支付服務的網購平台購物，較有保障。

消費爭議案件排名第2位為線上遊戲類，因智慧型手機普及，手機線上遊戲玩家增加，案件量由前年255件大幅增加至922件，被申訴最多業者為遊戲橘子123件。常見消費爭議有帳號被盜用、停權、系統設備維修故障及退費爭議等。法務局呼籲消費者在購買APP或儲值前應先詳細閱讀付費條款或遊戲公告，遇到特殊狀況發生時，截圖留存畫面、保存證據。

手機等通訊及週邊產品類的申訴案件數排名第3，案件最多的業者為台灣樂金170件，只要維V10手機瑕疵事件。爭議類型以手機瑕疵、系統更新後降低效能、過保固期後維修費用及退換貨等為主。

消費爭議案件排名第4為運輸類，申訴案件量有726件，以台灣虎航48件居首。爭議類型為訂票、退票及行李託運等爭議。消保官提醒，由於廉價航空以票價低廉吸引消費者，但業者大部分於現金退款或賠償責任方面有諸多限制，因此消費爭議有逐年增加趨勢。

電信爭議類申訴案總計674件排居第5，比起已有下降，中華電信因市佔率高、設備通訊及資費爭議等事由，再次以240件居電信類榜首。另中華電信也因MOD收視頻道停播事件，有高達331件消費申訴案。此外，排名第6至第9名分別為運動健身爭議類、車輛類、電器類及補習類，消費申訴爭議最多的業者分別為香港商世界健身、和泰汽車、台灣索尼及巨匠電腦。

另法務局也公布去年消費爭議不出席調解業者，其中台灣虎航有2次，Yahoo奇摩拍賣旗下有10次賣家未出席，露天賣家旗下有6次賣家未出席，樂購蝦皮旗下也有4次賣家未出席，法務局呼籲業者應積極出席協商會議，以解決消費爭議。