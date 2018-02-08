今年最低油價 汽柴油下週估降4角

2018-02-08 11:14 中央社 台北8日電



95無鉛下周有望回檔至28.1元，寫下今年新低。 聯合報系資料照／記者王敏旭攝影 分享 facebook 美國原油產量每天超過千萬桶，根據中油浮動油價機制預估，12日凌晨零時起，國內汽柴油每公升零售價調降新台幣0.4元，95無鉛有望回檔至28.1元，寫下今年新低。

年關將屆，中油公司日前宣布，農曆春節期間自12日凌晨零時起至25日深夜12時止，汽、柴油價格上漲不予調整，由中油自行吸收；如油價下跌，則依浮動油價機制調降。

根據中油浮動油價機制預估，下週國內汽柴油參考零售價格每公升調降新台幣0.4元，92無鉛汽油每公升新台幣26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升24.5元。實際油價須待中油11日中午公布。

原油價格創下兩個月來最大跌幅，美國原油產量創新高，再度引發市場對供應過剩的憂慮。根據彭博資訊，紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格下跌1.60美元，收在每桶61.79美元，創4週低點。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格下挫1.35美元，收在每桶65.51美元，為去年12月底迄今最低點。

中油表示，由於美國原油產量每天已經超過1000萬桶，且持續增加中，商用原油庫存更連兩週增加，導致油價下跌。

根據中油浮動油價機制，原油指標截至7日止，7D3B每桶為65.15美元，較上週下跌1.9美元，新台幣匯率為29.321元，較上週貶值1.25角，預計12日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價將下跌0.4元，將是去年10月以來最大跌幅，也可望寫下今年來油價新低點。