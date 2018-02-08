過年製作發糕、年糕有禁忌？ 年輕師傅：免牽拖

2018-02-08 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



農曆春節將屆，不少家庭會製作或購買象徵「年年發」的發糕與「步步高升」的年糕，台南市後壁區芳榮米廠的「頭家嬤的發粿」，只送不賣，每顆發粿都「發」且裂得漂亮，吃起來香Q軟，就連行政院長賴清德也愛吃還讚不絕口。

不過，「頭家嬤」張沈勸製作的過程鵲有很多「禁忌」，她絕對不讓家有喪事、甚至接觸過喪家的人看，連瞄一下都不行，她說，「很靈驗」就是不會發，她的女兒張美雪常跑外面，若接觸過喪家，絕不讓女兒進廚房看她作發粿。

2年多前張沈勸喪夫，一整年都沒有做發粿，她說「肯定不會發的」，「對年」（滿一年之後）才做，「就全發」。

她還說，傳聞「月內房」（指懷孕）也不能攪甜粿，姪女懷孕時在夫家炊甜粿，結果好奇幫忙攪拌，甜粿中間就不熟，特別軟不會硬，「姪女闖下大禍，不敢張揚」，實在令人不得不信。

雖然張沈勸堅持製作發糕時不能讓家有喪事的人看過，否則不會「發」，但民俗專家認為一般人對喪家本來就比較多忌諱，建議服喪的人不要隨意到別人家裡，最好是滿1年才沒有禁忌，萬一製作發粿被「帶孝」的人看了，可用清淨符水淨一淨就好。

有廚師則認為料理沒這回事，外燴師傅范慶霖說，小時候母親製作發粿時，他若在一旁亂講話，母親就會說「不會發」，還曾因此挨打過，現在回想起來是當時科技不發達，也比較沒知識所致，白白挨打，現在料理沒禁忌，「不必牽拖」。

一名化學老師說，做發粿都會加發粉，又叫泡打粉，是泡製麵包、甜點的常用材料之一，原理是水遇發粉的化學物質後，產生二氧化碳（CO₂）使麵糰膨漲，吃了有更好、鬆軟的口感。