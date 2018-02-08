「永遠為她留一位」 90歲老母盼到身障女兒回家團圓

2018-02-08 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



小美的媽媽一口接一口餵小美吃飯，兩人情感深刻動人。圖／伊甸基金會提供 分享 facebook 宜蘭60歲的小美（化名）年幼時因罹病導致智能、肢體障礙，12年前住進衛服部伊甸宜蘭教養院，和家人分隔兩地，儘管她的母親已經高齡90歲，卻從未忘記這個不在身邊的女兒，吃飯總習慣為她留個位。年節前夕，伊甸宜蘭教養院特別安排小美回家吃團圓飯，媽媽見到小美返家，非常感動，推著小美進進出出，一口接一口地餵，讓身邊的志工看了感動不已。

今年60歲的小美兒時住在宜蘭太平山林場，因3歲罹患腦膜炎高燒不斷，造成智能、肢體障礙，一生行走不便。在50年前的台灣，宜蘭當地醫療並不發達，那時雙親用心地想改善小美的身體狀況，每日搭車前往診所就診，甚至住院治療；無奈當時就診費用昂貴，治療時程漫長，家中經濟不堪負荷，父母希望女兒得到更妥善的照顧，最終只好將小美送往機構安置。直到12年前，小美才因故輾轉移居伊甸宜蘭教養院；多年前，父親因病逝世，獨留母親一人住在羅東。

母親十分疼惜這個心肝寶貝，雖迫於現實與她分隔兩地，但小美來到宜蘭教養院之初，母親時常前來探望她，陪小美說話，如今小美的媽媽已高齡90歲，膝關節退化，仍堅持每個月搭接駁公車去教養院探望60歲的小美。每逢佳節，小美時常和旁人提起想念媽媽，在一年前，小美和院方表達希望今年能夠回家圍爐的意願，即便是不良於行，也積極地與社工討論返家的時間、行程。

教養院的志工們決定為小美圓夢，策劃了半年的返家圍爐行，6日實現了。當天一早，小美坐上復康巴士，由教養院志工、社工陪同回去羅東老家圍爐；另一頭則是等待女兒返來的90歲獨居老母，她用心地利用家中食材做幾道小美許久未吃到的家常菜，迎接小美返家圍爐。

「吃飽、吃飽！」母親怕小美餓著，將菜餚一口接一口餵進小美口中，儘管小美言語表達困難，但看著母親的眼神真切、心情也雀躍不少，兩人見面時握著彼此的手，淚眼汪汪，一如往常同食一碗熱騰騰的飯菜，情感真摯，現場氣氛溫馨動人。