春吶走了、春浪改期 4月墾丁春天音樂季縮水

2018-02-08 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



出走2年的「春浪音樂節」今年5月回墾丁娘家辦演唱會，時間跳過墾丁春天音樂季。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 每年4月的墾丁春天音樂季，加上春吶、春浪拚場，吸引大批年輕樂迷來朝聖，曾是屏東恆春半島重要的經濟指標，但老字號的「春天吶喊 」宣布今年從鵝鑾鼻搬到鄰近的滿州鄉舉辦，出走2年的「春浪音樂節」演唱會雖重返墾丁開唱，但跳過4月音樂季，將於5月26日舉辦；由於4月音樂盛會2大主角都缺席，對低迷的墾丁觀光業彷如潑了盆冷水。

墾丁春天音樂季今年排在4月4日至7日，墾管處開放鵝鑾鼻和佳樂水2處遊憩區戶外場地供申請，讓觀光業界震驚的消息是有24年歷史的「春天吶喊」，已在官網宣布由鵝鑾鼻轉往鄰近的滿州小墾丁度假村，夏都飯店「夏都春宴」和南灣遊憩區「墾丁泡泡趴」都已提申請，並在官網公布售票資訊。

「春吶」由美國籍的吉米與友人偉德創辦，從墾丁大街周邊、早年的車城六福山莊轉移至鵝鑾鼻公園，2人後來也成了台灣女婿，吉米去年底停租鵝鑾鼻公園露營區，準備轉往滿州鄉小墾丁度假村；小墾丁表示對方雖已提出場地租賃及訂房需求申請，但對各項需求內容、細節仍在討論中，尚未簽訂租賃協議。

在屏東縣長潘孟安促成下，出走2年的「春浪」今年回娘家；友善的狗唱片公司負責人沈光遠說，好的音樂節不能只有豪華卡司，應該來自於「創作」和「現場演出」，春浪一直在為台灣的音樂努力，今年重返發源地開唱，對春浪、墾丁都有不凡的意義。

友善的狗已向墾管處提申請，春浪演唱會地點選在墾丁麥當勞後方的3500坪私人遊憩區用地，時間則避開墾丁春天音樂季，選在5月26日，卡司有吳建豪、吳卓源、葛仲珊、MJ116頑童、搖滾大嬸和大陸「民謠文青歌手」謝春花。