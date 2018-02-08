吳德榮：周日至除夕天氣晴朗 適合辦年貨

2018-02-08 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



下周天氣轉晴，很適合年前大採購。圖為北市年貨大街。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，下周日轉晴後至下周四、15日除夕當天至少有連續4、5天是晴朗穩定的天氣，雖然前2天早晚很冷，還是很適合辦理年前的採買、除舊佈新，民眾可以善加利用。

吳德榮指出，最新(8日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天冷空氣微幅減弱，氣溫略升；但水氣多、體感濕冷，仍要注意保暖。台灣上空雲層多，各地有局部雨，3千公以上高山如玉山、合歡山有降雪機率。明天冷空氣減弱、氣溫回升，各地天氣明顯好轉；鄰近山區仍有一些局部零星飄雨的機率。此波帶來10餘天濕冷天氣的「緩進式寒潮」終於結束。

他說，最新模式模擬顯示未來這波強冷空氣秉性乾冷，與目前濕冷截然不同；下周日入夜後愈來愈冷，下周一、二各地皆為晴冷的天氣，陽光下易有錯覺以為不冷、但早晚很冷；清晨應注意乾冷空氣加上輻射冷卻效應，空曠地區如嘉義等地區更可能出現7、8度或更低的「極端低溫」。下周二白天起各地持續晴朗穩定、天氣繼續回暖，直至下周四。

至於距今9至13天、春節年假期間的天氣如何？吳德榮說，由於有科技的極限，模式模擬愈久，誤差愈大；預報經驗豐富的預報員不會急於一時，把誤差過大的模式模擬，提供給一般民眾参考。