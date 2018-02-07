親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

年度媒體大事票選　「假新聞」奪冠

2018-02-07 21:33聯合報 記者林良齊╱即時報導

台灣媒體觀察教育基金會與媒體改造學社共同舉辦的媒體年度大事暨代表字票選結果在今天，由「假新聞」獲得年度媒體大事最高票數。

2017年年度前五大媒體大事分別為「『假新聞』成為熱門關鍵字」、「NCC公佈《媒體壟斷防制與多元維護法》草案」、「媒體工會團體反對記者納入責任制」、「無國界記者組織在台設立亞洲第一個辦事處」以及「NCC頒布《公設電視事業設立許可辦法》」。

針對「假新聞」，媒體觀察教育基金會董事長賴鼎銘提到近來假新聞問題不斷，他也說，川普以及蔡英文對假新聞都有不同動作的高度關注，媒觀也啟動新聞事實查核，進行過程發現媒體對媒觀進行新聞查核有些敏感，但他強調，查核計畫是在幫媒體建立信心，讓大眾了解新聞報導的角度。

對於「反對記者納入責任制」的議題，全國傳播媒體產業工會理事葉瑜娟表示，「很多人都會說記者是責任制，這句話也好像比較有記者魂」，像今天地震，記者們就不眠不休地待在現場報導，但其實記者並不是責任制。媒體的勞動情況其實很辛苦，可能同時要攝影要記錄要發稿，勞力密集度高，她希望能在勞基法下保障媒體工作者的勞動權益。她呼籲大家可以加入工會，如果是三十人以上的組織，可以加入自己組織的工會。

台灣媒體觀察教育基金會與媒體改造學社共同舉辦的媒體年度大事暨代表字票選結果在今天...
台灣媒體觀察教育基金會與媒體改造學社共同舉辦的媒體年度大事暨代表字票選結果在今天，由「假新聞」獲得年度媒體大事最高票數。圖／媒觀提供
分享

假新聞NCC無國界記者
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

你家在斷層帶上嗎？ 只要上網輸入住址就知道

2018-02-07 21:00

觀光局：旅客花蓮已訂房 可請求改期或退訂金

2018-02-07 11:51

救災黃金72小時 花蓮低溫13度降雨到明天

2018-02-07 17:22

寒害農損增至2千萬 菜價漲2成

2018-02-07 19:10

支援花蓮 台北慈濟醫護搶進災區

2018-02-07 21:42

媒體觀察教育基金會票選 年度媒體代表字「亂」

2018-02-07 21:26

這所科大設五星級鐵馬驛站 車友讚不絕口

2018-02-07 21:03

鄭問原畫現書展 弟子盼討論鄭問藝術地位

2018-02-07 20:53

台北書展認識以色列 烹飪像快樂動物園

2018-02-07 20:51

強震嚇壞人！網友徹夜狂搜防災急救用品　網購賣到缺貨

2018-02-07 20:20

花蓮餘震超過160起 晚間再震規模4.7

2018-02-07 20:01

一直地震好焦慮 醫：可嘗試吃點香蕉

2018-02-07 19:15

營位增加56%！碧山露營場18日重新開幕　地面更平整

2018-02-07 18:50

聯合盃促交流 陸生來台學寫作

2018-02-07 18:04

79歲老翁心衰竭還打營養點滴 心肺水腫「暴肥」

2018-02-07 17:58

日本小松大雪機場關閉 虎航明桃園—小松航班取消

2018-02-07 17:46

桃機出國安檢流程目標每人縮短5秒鐘

2018-02-07 17:27

好暖心！花蓮民宿飯店提供物資助救災懶人包

2018-02-07 17:20

花蓮麥當勞助賑災 免費供救災人員、受災戶餐飲

2018-02-07 17:19

因應M503事件 金門縣府協調第4波加班機

2018-02-07 17:18

0206花蓮強震後創傷 衛福部小編推超完整懶人包

2018-02-07 17:14

花蓮地震好恐慌 精神科醫師：找「韓瑞克森」不心慌

2018-02-07 17:04

寒流天吃火鍋 六原則讓你安心又暖身

2018-02-07 16:55

低溫封路持續新增！四路段18:00起封路

2018-02-07 16:54

開車時遇強震怎麼辦？掌握三要訣確保安全

2018-02-07 16:54

低溫封路！18:00台7甲線思源埡口至南山封路

2018-02-07 16:47

【懶人包】到巷口送愛心！3大超商捐款看這裡

2018-02-07 16:06

震後陰霾揮之不去？ 醫師：小心創傷後壓力症候群

2018-02-07 15:52

影／玉山雪線驟降400米 塔塔加地區終於下雪了！

2018-02-07 15:43

老天爺不幫忙...花蓮今起轉雨 蘭嶼海上風浪轉強

2018-02-07 15:27

建築專家教你避震：少買L形、921前蓋的房子

2018-02-07 15:25

電池過熱致燃？Lenovo召回部份ThinkPad X1 Carbon

2018-02-07 15:25

花蓮強震送暖 假集氣真集個資的網路謠言別被騙！

2018-02-07 14:56

花蓮地區全聯門市9間無法營業 全力修復中

2018-02-07 14:24

春節往返南港、羅東 2人以上共乘小黃只要250

2018-02-07 14:08

春節期間 台北市交通措施看這裡

2018-02-07 13:33

24小時睡在世界最美書店 蔦屋書店公寓

2018-02-07 13:27

高蛋白高鈣金玉滿堂年菜元氣鍋 營養師最推長輩吃

2018-02-07 13:26

歐巴帶路 神還原孔劉漫步市區路線

2018-02-07 13:24
看更多

熱門文章

你家在斷層帶上嗎？ 只要上網輸入住址就知道

2018-02-07 21:00

建築專家教你避震：少買L形、921前蓋的房子

2018-02-07 15:25

周六晚起又一波寒流南下 吳德榮：氣溫劇降

2018-02-07 06:35

約到美眉泡湯 讓素人愛馬拉松 廣告大叔魅力愈冷愈猛

2018-02-07 10:00

誤會一場！霸氣掃光任天堂遊戲機 好市多：那只是空盒

2018-02-07 11:55

告急！花蓮歸屬台北捐血中心 北血庫存僅4.9日

2018-02-07 09:45

蔡英文買《土地正義》 徐世榮致謝原因有二

2018-02-07 06:44

周六又有寒流！低溫下探7度 冷到下周二

2018-02-07 05:06

生活點滴／兩岸姊弟情

2018-02-07 06:00

賞文迴響／不當完美母親

2018-02-07 06:00

影／玉山雪線驟降400米 塔塔加地區終於下雪了！

2018-02-07 15:43

家庭／我見我思：多吃一點

2018-02-07 06:00

周末變天！彭啟明：下周恐出現10度以下低溫

2018-02-07 09:53

花蓮地區全聯門市9間無法營業 全力修復中

2018-02-07 14:24

孩子發燒未必要立即退至常溫 醫師：適度燒可提升免疫

2018-02-07 11:46

支援花蓮 台北慈濟醫護搶進災區

2018-02-07 21:42

老人家怕跌 更怕無防禦性跌倒

2018-02-07 00:28

桃機出國安檢流程目標每人縮短5秒鐘

2018-02-07 17:27

【懶人包】到巷口送愛心！3大超商捐款看這裡

2018-02-07 16:06

救災黃金72小時 花蓮低溫13度降雨到明天

2018-02-07 17:22

觀光局：旅客花蓮已訂房 可請求改期或退訂金

2018-02-07 11:51

花蓮麥當勞助賑災 免費供救災人員、受災戶餐飲

2018-02-07 17:19

別再笑他們了！這十個胖子才有的優點讓人超羨慕

2018-02-07 11:26

開車時遇強震怎麼辦？掌握三要訣確保安全

2018-02-07 16:54

因應M503事件 金門縣府協調第4波加班機

2018-02-07 17:18

老天爺不幫忙...花蓮今起轉雨 蘭嶼海上風浪轉強

2018-02-07 15:27

春節往返南港、羅東 2人以上共乘小黃只要250

2018-02-07 14:08

花蓮地震好恐慌 精神科醫師：找「韓瑞克森」不心慌

2018-02-07 17:04

花蓮強震…台鐵太魯閣普悠瑪開放站票 退票免手續費

2018-02-07 09:12

每人250！南港至羅東 2人以上可共乘小黃往返

2018-02-07 12:20

花蓮強震送暖 假集氣真集個資的網路謠言別被騙！

2018-02-07 14:56

咳嗽眼茫茫 你以為輕症當心是神經病變

2018-02-07 12:58

好暖心！花蓮民宿飯店提供物資助救災懶人包

2018-02-07 17:20

台74線霧峰端接國道3號南下 年初二上午宜避開

2018-02-07 11:12

震後陰霾揮之不去？ 醫師：小心創傷後壓力症候群

2018-02-07 15:52

寒冬來吃熱栗子 見證長臂猿骨肉親情

2018-02-07 13:13

注意！春節搭台灣虎航 提前至起飛前3小時報到

2018-02-07 11:18

這所科大設五星級鐵馬驛站 車友讚不絕口

2018-02-07 21:03

高蛋白高鈣金玉滿堂年菜元氣鍋 營養師最推長輩吃

2018-02-07 13:26

年度媒體大事票選　「假新聞」奪冠

2018-02-07 21:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top