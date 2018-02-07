年度媒體大事票選 「假新聞」奪冠
台灣媒體觀察教育基金會與媒體改造學社共同舉辦的媒體年度大事暨代表字票選結果在今天，由「假新聞」獲得年度媒體大事最高票數。
2017年年度前五大媒體大事分別為「『假新聞』成為熱門關鍵字」、「NCC公佈《媒體壟斷防制與多元維護法》草案」、「媒體工會團體反對記者納入責任制」、「無國界記者組織在台設立亞洲第一個辦事處」以及「NCC頒布《公設電視事業設立許可辦法》」。
針對「假新聞」，媒體觀察教育基金會董事長賴鼎銘提到近來假新聞問題不斷，他也說，川普以及蔡英文對假新聞都有不同動作的高度關注，媒觀也啟動新聞事實查核，進行過程發現媒體對媒觀進行新聞查核有些敏感，但他強調，查核計畫是在幫媒體建立信心，讓大眾了解新聞報導的角度。
對於「反對記者納入責任制」的議題，全國傳播媒體產業工會理事葉瑜娟表示，「很多人都會說記者是責任制，這句話也好像比較有記者魂」，像今天地震，記者們就不眠不休地待在現場報導，但其實記者並不是責任制。媒體的勞動情況其實很辛苦，可能同時要攝影要記錄要發稿，勞力密集度高，她希望能在勞基法下保障媒體工作者的勞動權益。她呼籲大家可以加入工會，如果是三十人以上的組織，可以加入自己組織的工會。
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