年度媒體大事票選 「假新聞」奪冠

2018-02-07 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣媒體觀察教育基金會與媒體改造學社共同舉辦的媒體年度大事暨代表字票選結果在今天，由「假新聞」獲得年度媒體大事最高票數。

2017年年度前五大媒體大事分別為「『假新聞』成為熱門關鍵字」、「NCC公佈《媒體壟斷防制與多元維護法》草案」、「媒體工會團體反對記者納入責任制」、「無國界記者組織在台設立亞洲第一個辦事處」以及「NCC頒布《公設電視事業設立許可辦法》」。

針對「假新聞」，媒體觀察教育基金會董事長賴鼎銘提到近來假新聞問題不斷，他也說，川普以及蔡英文對假新聞都有不同動作的高度關注，媒觀也啟動新聞事實查核，進行過程發現媒體對媒觀進行新聞查核有些敏感，但他強調，查核計畫是在幫媒體建立信心，讓大眾了解新聞報導的角度。