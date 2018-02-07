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建物耐不耐震 這系統1小時知結果

2018-02-07 23:02中央社 台北7日電

花蓮強震震出老建物問題，台灣店鋪住宅多為「軟腳蝦」式大樓易倒塌，內政部建築研究所表示，已研發耐震初評系統，輸入建物資訊不到1小時就可得到結論，但使用率卻不如預期。

花蓮6日發生芮氏規模6.0地震，花蓮市區震度達7級，多棟建築物倒塌或傾斜，震出老舊建物的評估與重建迫切性。

專門研究建築物安全的建研所，在民國106年6月刊物「建築研究」報告指出，在過去20年內，發生15起造成人員傷亡與建築損傷的大地震，包括九二一大地震、高雄美濃地震等，地震一來對台灣常見的店鋪住宅，造成1樓「軟腳蝦」式軟弱層破壞，導致沿街方向的1樓倒塌與人員的傷亡。主因這類建築1樓沿街方向牆面常有大量開口，大幅弱化1樓抗震力所導致。

國家實驗研究院國家地震工程研究中心也指出，這次花蓮地震傾塌的統帥飯店與高雄美濃地震倒塌的維冠大樓及九二一大地震倒塌的東興大樓，有同樣特性，都是民國88年以前的老舊建築物，耐震設計規範較低，且屬於住商混合大樓、飯店、集合住宅等「軟弱底層」大樓，加上處在斷層附近，才會導致倒塌。

為提升老舊建築物耐震評估，103年由建研所與台北科技大學教授宋裕祺共同開發鋼筋混凝土建築物耐震能力初步評估方法（PSERCB），研訂具有定性與定量分析耐震能力初步評估表，並在105年發展雲端作業平台系統，提供建築師、專業技師執行既有建築物耐震能力初步評估使用。

主導PSERCB的建研所工程技術組組長陳建忠接受中央社記者訪問時表示，這套系統作為耐震評估補強計畫與施政參考，就是希望避免九二一大地震、高雄美濃地震等大量建築物倒塌災情再度發生，早已提供各界評估應用。

陳建忠強調，國內目前類似維冠大樓具有1樓軟弱層的建築物不在少數，具有較高的人命傷亡風險，如何迅速評估耐震能力，篩選出這類高震害風險的建築物是當務之急。

陳建忠解釋，研發PSERCB就是輔助建築物耐震能力初步評估，雲端作業平台也彙集國內建築物耐震性能龐大資訊，可作為耐震評估補強計畫與施政參考，利用這套系統，只要鍵入建物資訊，不到1小時就得到評估數據，就算加上實際測量時間，不到「半天的時間」就可完成初步評估。

不過，他強調，PSERCB是建築物耐震能力初步評估輔助用，使用者需要受過結構、耐震、土木、建築等專業教育，通常是專業結構技師、專業土木技師以及建築師來使用。

只是找到專業的結構技師、專業土木技師以及建築師不難，為何台灣老舊建物願意進行初評的住戶仍不多？陳建忠認為，還是卡在民眾憂慮暴露建物資料。

陳建忠說，這套系統可藉由建築物1樓有效牆量與2樓(或以上)有效牆量的比值，修正整棟建築物的韌性容量，配合1樓的極限剪力強度求出大樓的耐震能力，可協助專業技師或建築師初步篩選出具弱層建築物，供後續耐震詳評與補強依據。(編輯：陳永昌)

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