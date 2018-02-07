媒體觀察教育基金會票選 年度媒體代表字「亂」

2018-02-07 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣媒體觀察教育基金會與媒體改造學社共同舉辦的媒體年度大事暨代表字票選結果出爐，今天宣布年度媒體代表字由「亂」獲得最高票數。

今年的媒體代表字前五名分別是亂、假、勞、興、寒，而這五個字也分別代表台灣媒體的產業情況。

昨晚發生的花蓮大地震，媒體觀察教育基金會董事長賴鼎銘認為所有媒體工作者都很辛苦，在天寒地凍及地震的情況下仍需要不斷工作。他說，媒體代表字「亂」，其實指的是整體環境的狀況，他說明媒觀想推動媒體素養，對於媒體工作者的工作權與環境是最關心的。

媒體改造學社召集人戴瑜慧也說，台灣從九二一到現在，災難新聞都沒辦法妥善處理，半夜的新聞就誤傳倒塌的大樓是花蓮的國軍醫院。她表示，災難新聞被指是消費災民、累死記者，台灣的傳播環境並不好，作為一個傳播學者，她很憂心。

公民參與媒體改造聯盟召集人葉大華表示，大眾會票選出「亂」這個字，其實同時反映在娛樂市場及新聞底線。她說，媒體亂象的案例上網路媒體超過底線，像是林奕含案以及台大潑酸案，都是因為網路媒體的報導緣故而發展出許多揭人隱私與肉搜的情況。大家要發揮自律，也要積極溝通，消息來源要善盡責任。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂則說，今年選出「亂」，反映實際感受到的情況，言論自由不代表沒有規管沒有自律的情況，也不代表新聞業可以隨心所欲的播報。