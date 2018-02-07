強震嚇壞人！網友徹夜狂搜防災急救用品 網購賣到缺貨

2018-02-07 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



花蓮強震讓大眾受驚，加上近日大小地震不斷，再度點燃許多人準備防災急救包的念頭，網購「防災」、「急救」相關關鍵字搜尋量在3天內最高暴增100倍，其中又以防災包、救難毯、多功能智慧照明燈、哨子、手電筒及電池銷量最高。

網購業者提醒，大眾應養成平日就備妥基本防災包的習慣，基本防災包須具備照明燈、哨子、保暖毯或輕便型睡袋、罐裝水、可久放的乾糧零食、輕便雨衣、暖暖包，以不占空間、輕巧好提為主。建議民眾平日就應該準備逃難包，最好是家中每人一包，並放置於家門口、床邊等方便拿取之處，也要定期檢查救災包內的物品，注意商品效期及商品包裝是否破損，需要先充電的LED手電筒記得定期充電。

friDay購物自2月4日地震頻傳開始，防災、急救等相關關鍵字搜尋量暴增100倍，其中以防災包、救難毯、多功能智慧照明燈為搜尋最大宗。

momo購物網今年2月以來救難相關商品關鍵字搜尋成長近5倍，前5名關鍵字分別為救難包、急救包、哨子、手電筒及電池，銷量也翻倍成長，尤其受昨日深夜花蓮強震影響，不少商品已賣到缺貨，包括戶外救難毯、居家救難包、哨子、防災頭套等都呈現缺貨狀態。

momo購物網販售的地震防災組合式多功能救災鏟子，結合鏟鋤頭、刀、鋸子、打火棒撞擊等16大功能，攜帶組裝都方便，還有地震、土石流、車輛起火、淹水等都能派上用場的6合1多功能緊急救難逃生錘，以及可提供手機充電與照明的多功能地震警報器；因地震發生時經常引發物體掉落，網站上也販售「震定貼」，可防止家具位移、傾斜、搖晃，為地震做好萬全準備。

Yahoo奇摩購物事業群表示，震災後一小時防災、救命、求生、防震的熱門關鍵字搜尋量爆暴增7倍，從2月6日深夜地震發生到今天中午為止，大批網友至網購通路搶買逃生包及避難商品，包括防災頭套、自動發電手電筒、哨子、飲用水、頭燈、保暖衣物等都湧入大量訂單，部分商品已賣到缺貨，銷售最好的前三名是多功能防災頭套、哨子、LED充電露營燈，尤其防災頭套可兼當坐墊並保暖，兩小時200組被搶購一空。

ihergo愛合購在強震後短短幾小時內，防震、防災相關的商品關鍵字搜尋量最高暴增8.3倍，其中行動電源、充電電池因應用廣泛，搜尋度最高，其次是照明用具及急救包。

生活市集近一周內抗震防災相關商品銷量較前月同期大幅成長5.4倍，熱銷前三名是手電筒、行動電源、電池，有加熱功能的行動電源近兩日銷量成長4.9倍，手電筒也不再只有單一的照明功能，擁有逃生擊破、呼救聚光等功能的手電筒占所有手電筒商品近9成。