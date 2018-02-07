鄭問原畫現書展 弟子盼討論鄭問藝術地位

2018-02-07 20:53 中央社 台北7日電



漫畫大師鄭問的弟子鍾孟舜今天出席台北書展和鄭問迷面對面互動，分享許多鄭問創作的畫技及他的生活面貌。鍾孟舜期盼藉由鄭問故宮展，讓鄭問的藝術地位開始被討論。

漫畫大師鄭問去年3月病逝，今年6月故宮將舉行「鄭問故宮大展」，成為首次進入故宮的漫畫家。近期積極籌備的鍾孟舜今天出席台北書展活動，還帶來2幅將在故宮展出的鄭問原畫，讓粉絲搶先近距離欣賞鄭問細膩的畫技。

現場許多鄭問迷提問相當踴躍，不僅對鄭問「天才」般的精細畫技表達高度興趣，對鄭問創作以外的面貌也相當好奇。為了籌辦鄭問故宮展，鍾孟舜說，他整理鄭問500多張原稿時心情相當激動，但礙於場地有限，最後挑選出200多張，但其實每一幅都難以取捨。

鍾孟舜提到，歷史上很多藝術家死後才開始被討論，但鄭問過世一年就進故宮，「在我心裡，鄭問和梵谷一樣偉大」。鍾孟舜說，由於鄭問的創作技法難度相當高，並非一般人努力就可以達到的，他希望鄭問的藝術地位開始被討論。

鄭問的兒子鄭植羽今天也低調到場，他向中央社記者表示，很高興看到許多不畏風雨、喜歡父親的讀者到場，問及鄭問進入故宮的想法，他直說「非常榮幸」，會努力籌備展覽讓大家驚豔。